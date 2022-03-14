https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере

На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере - РИА Новости, 14.03.2022

На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере

Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса, сообщает швейцарский телеканал SRF. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T06:42

2022-03-14T06:42

2022-03-14T06:42

космос - риа наука

дмитрий рогозин

россия

марс

сша

европейское космическое агентство

евросоюз

oneweb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса, сообщает швейцарский телеканал SRF.Как отмечает SRF, существенные последствия затрагивают европейский уровень. Так, одним из затронутых проектов может оказаться совместная миссия ExoMars, в рамках которой к Марсу должен быть запущен европейский марсоход.По словам научного журналиста Карла Урбана, многие годы освещающего тему космоса, очень важный для марсохода посадочный модуль был разработан Россией, старт миссии также планируется из России. Как утверждает Урбан, "многие ждут", что Европейское космическое агентство (ЕКА) отменит запуск.При этом в настоящее время именно Россия занимается ориентацией Международной космической станции (МКС) в пространстве, из-за чего западные партнеры в определенной степени зависят от нее.Вместе с тем Россия также очень глубоко укоренилась на станции, поэтому, по мнению Урбана, мало заинтересована в отделении своих отсеков. Как заявил журналист, выход Москвы из программы космического сотрудничества — "драматичное событие". "Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам", - заключает он.После начала российской специальной военной операции на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции Евросоюза будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, весь российский персонал был отозван из Французской Гвианы. При этом, по его словам, госкорпорация хотела бы сохранить миссию ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь.

https://ria.ru/20220312/roskosmos-1777796050.html

https://ria.ru/20220310/kosmos-1777491159.html

россия

марс

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, марс, сша, европейское космическое агентство, евросоюз, oneweb, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии