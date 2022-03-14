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На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере
На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере - РИА Новости, 14.03.2022
На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере
Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса, сообщает швейцарский телеканал SRF. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T06:42
2022-03-14T06:42
космос - риа наука
дмитрий рогозин
россия
марс
сша
европейское космическое агентство
евросоюз
oneweb
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса, сообщает швейцарский телеканал SRF.Как отмечает SRF, существенные последствия затрагивают европейский уровень. Так, одним из затронутых проектов может оказаться совместная миссия ExoMars, в рамках которой к Марсу должен быть запущен европейский марсоход.По словам научного журналиста Карла Урбана, многие годы освещающего тему космоса, очень важный для марсохода посадочный модуль был разработан Россией, старт миссии также планируется из России. Как утверждает Урбан, "многие ждут", что Европейское космическое агентство (ЕКА) отменит запуск.При этом в настоящее время именно Россия занимается ориентацией Международной космической станции (МКС) в пространстве, из-за чего западные партнеры в определенной степени зависят от нее.Вместе с тем Россия также очень глубоко укоренилась на станции, поэтому, по мнению Урбана, мало заинтересована в отделении своих отсеков. Как заявил журналист, выход Москвы из программы космического сотрудничества — "драматичное событие". "Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам", - заключает он.После начала российской специальной военной операции на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции Евросоюза будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, весь российский персонал был отозван из Французской Гвианы. При этом, по его словам, госкорпорация хотела бы сохранить миссию ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь.
https://ria.ru/20220312/roskosmos-1777796050.html
https://ria.ru/20220310/kosmos-1777491159.html
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космос - риа наука, дмитрий рогозин, россия, марс, сша, европейское космическое агентство, евросоюз, oneweb, международная космическая станция (мкс), санкции в отношении россии
06:42 14.03.2022
 
На Западе оценили, чем антироссийские санкции грозят космической сфере

SRF: выход России из сотрудничества по космосу будет иметь последствия мирового уровня

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса, сообщает швейцарский телеканал SRF.
Как отмечает SRF, существенные последствия затрагивают европейский уровень. Так, одним из затронутых проектов может оказаться совместная миссия ExoMars, в рамках которой к Марсу должен быть запущен европейский марсоход.
Снимок с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 09:30Наука
"Роскосмос" потребовал от партнеров по МКС снять санкции
По словам научного журналиста Карла Урбана, многие годы освещающего тему космоса, очень важный для марсохода посадочный модуль был разработан Россией, старт миссии также планируется из России. Как утверждает Урбан, "многие ждут", что Европейское космическое агентство (ЕКА) отменит запуск.
При этом в настоящее время именно Россия занимается ориентацией Международной космической станции (МКС) в пространстве, из-за чего западные партнеры в определенной степени зависят от нее.
Вместе с тем Россия также очень глубоко укоренилась на станции, поэтому, по мнению Урбана, мало заинтересована в отделении своих отсеков. Как заявил журналист, выход Москвы из программы космического сотрудничества — "драматичное событие". "Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам", - заключает он.
После начала российской специальной военной операции на Украине США ввели санкции, ограничивающие экспорт высокотехнологической продукции в Россию, что затронуло космическую отрасль. Россия впоследствии отказалась от запуска спутников британской компании OneWeb с Байконура, а также заморозила поставки в Америку ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Также глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил, что в ответ на санкции Евросоюза будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, весь российский персонал был отозван из Французской Гвианы. При этом, по его словам, госкорпорация хотела бы сохранить миссию ExoMars-2022, запуск которой намечен на сентябрь.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:44Наука
Россия к 2026 году может запустить первый модуль своей орбитальной станции
 
Космос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссияМарсСШАЕвропейское космическое агентствоЕвросоюзOneWebМеждународная космическая станция (МКС)Санкции в отношении России
 
 
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