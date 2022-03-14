https://ria.ru/20220314/korrespondent-1778165861.html

Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент

Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент - РИА Новости, 14.03.2022

Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент

Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов получил ранение в районе Киева во время освещения событий на Украине, обстоятельства происшествия... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:04

2022-03-14T22:04

2022-03-14T22:15

распространение коронавируса

в мире

киев

украина

американская телекомпания fox

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов получил ранение в районе Киева во время освещения событий на Украине, обстоятельства происшествия устанавливаются."Журналист Fox News получил ранение во время сбора новостного материала в районе Киева. На данный момент у нас очень мало деталей. Наша команда на месте прилагает все усилия для того, чтобы получить больше информации о произошедшем", - сообщил ведущий телеканала во время эфира.Имя журналиста не приводится. Между тем, ряд журналистов Fox News написали в Twitter, что пострадавший – корреспондент Бенджамин Холл, который активно освещает вопросы внешней политики и регулярно посещает мероприятия госдепартамента США.

https://ria.ru/20220314/reporter-1778144135.html

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, американская телекомпания fox