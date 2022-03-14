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Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент - РИА Новости, 14.03.2022
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Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент
Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент - РИА Новости, 14.03.2022
Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент
Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов получил ранение в районе Киева во время освещения событий на Украине, обстоятельства происшествия... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:04
2022-03-14T22:15
распространение коронавируса
в мире
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов получил ранение в районе Киева во время освещения событий на Украине, обстоятельства происшествия устанавливаются."Журналист Fox News получил ранение во время сбора новостного материала в районе Киева. На данный момент у нас очень мало деталей. Наша команда на месте прилагает все усилия для того, чтобы получить больше информации о произошедшем", - сообщил ведущий телеканала во время эфира.Имя журналиста не приводится. Между тем, ряд журналистов Fox News написали в Twitter, что пострадавший – корреспондент Бенджамин Холл, который активно освещает вопросы внешней политики и регулярно посещает мероприятия госдепартамента США.
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в мире, киев, украина, американская телекомпания fox
22:04 14.03.2022 (обновлено: 22:15 14.03.2022)
 
Телеканал Fox заявил, что под Киевом ранен его корреспондент

Fox заявил, что под Киевом во время освещения событий на Украине ранен его корреспондент

© REUTERS / Gleb GaranichПротивотанковые конструкции в центре Киева
Противотанковые конструкции в центре Киева - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил, что один из его корреспондентов получил ранение в районе Киева во время освещения событий на Украине, обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Журналист Fox News получил ранение во время сбора новостного материала в районе Киева. На данный момент у нас очень мало деталей. Наша команда на месте прилагает все усилия для того, чтобы получить больше информации о произошедшем", - сообщил ведущий телеканала во время эфира.
Имя журналиста не приводится. Между тем, ряд журналистов Fox News написали в Twitter, что пострадавший – корреспондент Бенджамин Холл, который активно освещает вопросы внешней политики и регулярно посещает мероприятия госдепартамента США.
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Распространение коронавирусаВ миреКиевУкраинаАмериканская телекомпания Fox
 
 
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