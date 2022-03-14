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В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022
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https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778149102.html
В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19
В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022
В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19
Власти Самарской области отменят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, однако масочный режим сохранится, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:00
2022-03-14T20:00
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САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области отменят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, однако масочный режим сохранится, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.По данным властей, за прошлую неделю общее число выявленных случаев коронавируса сократилось на 53% в сравнении с предыдущими семью днями."Учитывая озвученные данные по динамике эпидемиологической ситуации, оперштаб одобрил смягчение ограничительных мер. При этом необходимостью остается соблюдение масочного режима, санитарных требований в части дезинфекции, проведения входной термометрии", - говорится в сообщении.В частности, планируется отменить ограничения по заполняемости фитнес-центров, спортивных и культурных объектов, а также по числу участников государственной церемонии заключения брака. Кроме того, несовершеннолетние смогут свободно посещать торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения.Также в Самарской области возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профосмотров и диспансеризаций. Кроме того, будет отменена обязанность работодателей переводить на удаленную работу не менее 30% персонала. В разряд рекомендаций перейдут обязанность переводить на дистанционную работу людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также обязанность невакцинированных граждан старше 60 лет находится на самоизоляции. Также возобновится действие социальных карт для граждан старше 65 лет для проезда на общественном транспорте.Кроме того, по данным пресс-службы, отменяется необходимость предъявления QR-кодов в общественных местах во всей Самарской области.В начале марта губернатор региона Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов. После этого оперштабы Самары и Тольятти Самарской области отменили действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
https://ria.ru/20220314/maski-1778087361.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, самара, россия
20:00 14.03.2022
 
В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19

В Самарской области отменили ряд ограничений по COVID-19, однако масочный режим сохранится

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
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САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области отменят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, однако масочный режим сохранится, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
По данным властей, за прошлую неделю общее число выявленных случаев коронавируса сократилось на 53% в сравнении с предыдущими семью днями.
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"Учитывая озвученные данные по динамике эпидемиологической ситуации, оперштаб одобрил смягчение ограничительных мер. При этом необходимостью остается соблюдение масочного режима, санитарных требований в части дезинфекции, проведения входной термометрии", - говорится в сообщении.
В частности, планируется отменить ограничения по заполняемости фитнес-центров, спортивных и культурных объектов, а также по числу участников государственной церемонии заключения брака. Кроме того, несовершеннолетние смогут свободно посещать торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения.
Также в Самарской области возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профосмотров и диспансеризаций. Кроме того, будет отменена обязанность работодателей переводить на удаленную работу не менее 30% персонала. В разряд рекомендаций перейдут обязанность переводить на дистанционную работу людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также обязанность невакцинированных граждан старше 60 лет находится на самоизоляции. Также возобновится действие социальных карт для граждан старше 65 лет для проезда на общественном транспорте.
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Кроме того, по данным пресс-службы, отменяется необходимость предъявления QR-кодов в общественных местах во всей Самарской области.
В начале марта губернатор региона Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов. После этого оперштабы Самары и Тольятти Самарской области отменили действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса.
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