В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19
В Самарской области отменили ряд ограничений по COVID-19, однако масочный режим сохранится
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области отменят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, однако масочный режим сохранится, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
По данным властей, за прошлую неделю общее число выявленных случаев коронавируса сократилось на 53% в сравнении с предыдущими семью днями.
"Учитывая озвученные данные по динамике эпидемиологической ситуации, оперштаб одобрил смягчение ограничительных мер. При этом необходимостью остается соблюдение масочного режима, санитарных требований в части дезинфекции, проведения входной термометрии", - говорится в сообщении.
В частности, планируется отменить ограничения по заполняемости фитнес-центров, спортивных и культурных объектов, а также по числу участников государственной церемонии заключения брака. Кроме того, несовершеннолетние смогут свободно посещать торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения.
Также в Самарской области возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профосмотров и диспансеризаций. Кроме того, будет отменена обязанность работодателей переводить на удаленную работу не менее 30% персонала. В разряд рекомендаций перейдут обязанность переводить на дистанционную работу людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также обязанность невакцинированных граждан старше 60 лет находится на самоизоляции. Также возобновится действие социальных карт для граждан старше 65 лет для проезда на общественном транспорте.
Кроме того, по данным пресс-службы, отменяется необходимость предъявления QR-кодов в общественных местах во всей Самарской области.
В начале марта губернатор региона Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов. После этого оперштабы Самары и Тольятти Самарской области отменили действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса.