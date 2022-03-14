https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778149102.html

В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19

В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022

В Самарской области отменили некоторые ограничения по COVID-19

Власти Самарской области отменят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, однако масочный режим сохранится, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:00

2022-03-14T20:00

2022-03-14T20:00

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САМАРА, 14 мар - РИА Новости. Власти Самарской области отменят ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, однако масочный режим сохранится, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.По данным властей, за прошлую неделю общее число выявленных случаев коронавируса сократилось на 53% в сравнении с предыдущими семью днями."Учитывая озвученные данные по динамике эпидемиологической ситуации, оперштаб одобрил смягчение ограничительных мер. При этом необходимостью остается соблюдение масочного режима, санитарных требований в части дезинфекции, проведения входной термометрии", - говорится в сообщении.В частности, планируется отменить ограничения по заполняемости фитнес-центров, спортивных и культурных объектов, а также по числу участников государственной церемонии заключения брака. Кроме того, несовершеннолетние смогут свободно посещать торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения.Также в Самарской области возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профосмотров и диспансеризаций. Кроме того, будет отменена обязанность работодателей переводить на удаленную работу не менее 30% персонала. В разряд рекомендаций перейдут обязанность переводить на дистанционную работу людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также обязанность невакцинированных граждан старше 60 лет находится на самоизоляции. Также возобновится действие социальных карт для граждан старше 65 лет для проезда на общественном транспорте.Кроме того, по данным пресс-службы, отменяется необходимость предъявления QR-кодов в общественных местах во всей Самарской области.В начале марта губернатор региона Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому решение о допуске граждан в общественные места по QR-кодам в регионе будут принимать власти муниципалитетов. После этого оперштабы Самары и Тольятти Самарской области отменили действие QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

https://ria.ru/20220314/maski-1778087361.html

https://ria.ru/20220314/omikron-1778105353.html

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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