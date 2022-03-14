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В Москве за сутки госпитализировали 169 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 169 человек с COVID-19 - РИА Новости, 14.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 169 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 957 случаев COVID-19, умерли 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:17
2022-03-14T11:17
2022-03-14T11:17
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 957 случаев COVID-19, умерли 44 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 1437 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 722 292 случая коронавируса, выздоровели 2 523 496 человек, умерли 42 205 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 179 человек.
https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Москве за сутки госпитализировали 169 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 957 новых случаев COVID-19, 44 человека умерли