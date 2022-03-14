https://ria.ru/20220314/koronavirus-1778015344.html

В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом - РИА Новости, 14.03.2022

В Подмосковье за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за минувшие сутки возросло на 772, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:12

2022-03-14T11:12

2022-03-14T11:12

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Московской области за минувшие сутки возросло на 772, следует из опубликованных в понедельник данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались 22 пациента с COVID-19. Днем ранее количество новых выявленных случаев заражения составляло 747.

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

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Владимир Лаврентьев

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