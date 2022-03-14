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Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС России

Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС России - РИА Новости, 14.03.2022

Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем ВС России

Украинские неонацисты продолжают использовать режим тишины для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:29

2022-03-14T17:29

2022-03-14T18:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

мелитополь

херсон

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты продолжают использовать режим тишины для перегруппировки и восстановления боеспособности, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС России постоянно фиксируют все изменения обстановки на гуманитарных маршрутах.Он сообщил, что из десяти предлагаемых Россией маршрутов украинские власти согласовали на сегодня только три, но при этом в очередной раз ни одного гуманитарного коридора в Россию. Москва согласилась на предложенные Киевом одиннадцать дополнительных гуманитарных коридоров на киевском, запорожском, мариупольском, луганском и донецком направлениях.Мизинцев отметил, что при этом абсурдными выглядят озвученные просьбы украинской стороны по доставке якобы гуманитарных грузов в Мелитополь и Херсон. "Еще раз сообщаем, что указанные города находятся под нашим полным контролем, их население продолжает жить мирной жизнью и обеспечено Российской Федерацией всем необходимым. Проблем в оказании помощи жителям данных населенных пунктов нет", — подчеркнул генерал.

украина

мелитополь

херсон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), мелитополь, херсон, россия, вооруженные силы рф