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Конференция "Ритейл в России: перенастройка отрасли" состоится 30 марта
Конференция "Ритейл в России: перенастройка отрасли" состоится 30 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Конференция "Ритейл в России: перенастройка отрасли" состоится 30 марта
Ведомости.Конференции 30 марта приглашают принять участие в ежегодной Конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли". РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:16
2022-03-14T14:16
2022-03-14T14:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 14 марта – "Ведомости.Конференции". Ведомости.Конференции 30 марта приглашают принять участие в ежегодной Конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли".Дата и время проведения: 30 марта 2022, 9:30-15:30 (офлайн).Место проведения: Марриотт Роял Аврора, улица Петровка, 11Какие товары можно будет купить и сколько они будут стоить?Это один из важных вопросов "новой реальности", в которой оказались россияне.Как будет развиваться торговля и как она подстроится под изменившийся размер покупательского кошелька, обсудим 30 марта на конференции "Ведомостей" "Ритейл в России: перенастройка отрасли".Среди спикеров – представители крупнейших федеральных сетей и профильных девелоперов (складская, торговая недвижимость): Марина Туран, директор формата цифровых продаж, "Ашан ритейл Россия"; Андрей Оберемок, генеральный директор, "Сбераналитика"; Полина Денисова, директор по развитию, AliExpress Россия; Марья Дей, директор по развитию новых форматов, Ozon Express; Андрей Бодров, член правления, директор по стратегии и инвестициям, "Магнит"; Светлана Можаева, генеральный директор, Familia; Александр Муравьев, коммерческий директор, "Магнум кэш энд кэрри"; Мария Киселева, вице-президент по аренде и развитию, Inventive Retail GroupК участию приглашаются: менеджеры торговых компаний, представители логистических и транспортных компаний, маркетплейсов, лизинговых компаний, складские девелоперы, банковские специалисты.Программа и условия участия - на сайте.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 14 марта – "Ведомости.Конференции". Ведомости.Конференции 30 марта приглашают принять участие в ежегодной Конференции "Ритейл в России: перенастройка отрасли".
Дата и время проведения: 30 марта 2022, 9:30-15:30 (офлайн).
Место проведения: Марриотт Роял Аврора, улица Петровка, 11
Какие товары можно будет купить и сколько они будут стоить?
Это один из важных вопросов "новой реальности", в которой оказались россияне.
Как будет развиваться торговля и как она подстроится под изменившийся размер покупательского кошелька, обсудим 30 марта на конференции "Ведомостей" "Ритейл в России: перенастройка отрасли".
Среди спикеров – представители крупнейших федеральных сетей и профильных девелоперов (складская, торговая недвижимость): Марина Туран, директор формата цифровых продаж, "Ашан ритейл Россия"; Андрей Оберемок, генеральный директор, "Сбераналитика"; Полина Денисова, директор по развитию, AliExpress Россия; Марья Дей, директор по развитию новых форматов, Ozon Express; Андрей Бодров, член правления, директор по стратегии и инвестициям, "Магнит"; Светлана Можаева, генеральный директор, Familia; Александр Муравьев, коммерческий директор, "Магнум кэш энд кэрри"; Мария Киселева, вице-президент по аренде и развитию, Inventive Retail Group
К участию приглашаются: менеджеры торговых компаний, представители логистических и транспортных компаний, маркетплейсов, лизинговых компаний, складские девелоперы, банковские специалисты.
Программа и условия участия - на сайте
.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.