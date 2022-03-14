https://ria.ru/20220314/kompanii-1778063032.html

Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов

Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.03.2022

Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов

Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:03

2022-03-14T14:03

2022-03-14T14:22

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, уход этих компаний с нашего рынка обоюдоостро невыгоден никому, и ударяет по иностранным компаниям, и, конечно, сказывается и на работе нашей экономики. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы компании продолжали работать. И многие компании так и делают", - добавил министр.

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, антон силуанов