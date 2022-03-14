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Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов
Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.03.2022
Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов
Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:03
2022-03-14T14:03
2022-03-14T14:22
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, уход этих компаний с нашего рынка обоюдоостро невыгоден никому, и ударяет по иностранным компаниям, и, конечно, сказывается и на работе нашей экономики. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы компании продолжали работать. И многие компании так и делают", - добавил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов
14:03 14.03.2022 (обновлено: 14:22 14.03.2022)
Уход иностранных компаний из России не выгоден никому, заявил Силуанов
Глава Минфина Силуанов заявил, что уход иностранных компаний из России не выгоден никому
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Россия хочет, чтобы иностранные компании продолжали работать в стране, их уход не выгоден никому, заявил
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Нам хотелось бы, чтобы компании продолжали здесь работать. Потому что в иностранных компаниях работают российские работники, потребляется российская продукция, производится дополнительный валовый продукт", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Конечно, уход этих компаний с нашего рынка обоюдоостро невыгоден никому, и ударяет по иностранным компаниям, и, конечно, сказывается и на работе нашей экономики. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы компании продолжали работать. И многие компании так и делают", - добавил министр.