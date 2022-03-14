https://ria.ru/20220314/kniga-1778044733.html

В День православной книги состоится благотворительная акция

В День православной книги состоится благотворительная акция - РИА Новости, 14.03.2022

В День православной книги состоится благотворительная акция

Русская православная церковь 14 марта проведет благотворительную акцию "Подари книгу детям", приуроченную ко Дню православной книги, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:52

2022-03-14T12:52

2022-03-14T12:53

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московская область (подмосковье)

москва

русская православная церковь

пушкин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Русская православная церковь 14 марта проведет благотворительную акцию "Подари книгу детям", приуроченную ко Дню православной книги, рассказал РИА Новости председатель издательского совета РПЦ митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин)."День православной книги приурочен к значимому событию в нашей истории: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года дьяконом Иваном Федоровым в Москве была издана первая точно датированная печатная книга "Апостол"... Издательский совет Русской православной церкви проводит в эти дни благотворительную акцию "Подари книгу детям", - рассказал митрополит.Он подчеркнул, что мир современной православной книги очень разнообразен: верующие люди читают Евангелия, труды по истории Церкви и богословию, жития святых, художественные произведения, издаются миссионерские новеллы, книги о новомучениках, пастырские наставления, учебники по теологии, собрания сочинений святителей.Митрополит напомнил, что День православной книги отмечается более 10 лет, мероприятия проходят практически в течение месяца. География проведения мероприятий, посвященных этому дню, обширная - они проходят во всех регионах России и за рубежом. Форматы мероприятий разные: выставки, презентации, творческие встречи.В частности, в рамках празднования Дня православной книги в Реутове Московской области пройдет выставка "Радость слова". Ее программа включает презентацию юбилейного иллюстрированного альбома "Патриарх Кирилл. Биография", выпущенного к 75-летию предстоятеля Русской православной церкви. Посетители выставки также могут познакомиться с новыми книгами патриарха Кирилла, посетить творческие встречи с лауреатами Патриаршей литературной премии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия писателями Владимиром Крупиным и Владимиром Малягиным, побывать на выступлении протоиерея Олега Стеняева. Для молодежи в эти дни пройдут брейн-ринги, посвященные православной литературе."Хочу напомнить, что сейчас идет Великий пост. Это время особого молитвенного настроя и покаяния. В эти дни верующие стараются чаще бывать в храме на богослужениях, посвящают себя делам милосердия, уделяют больше внимания своим близким, и, конечно, ограничивая себя от увеселений, больше читают. Они берут в руки ту книгу, которая приносит пользу душе, и среди всех таких книг на первом месте, конечно, стоит Евангелие. Оно, по словам Пушкина, "применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира", - отметил митрополит.День православной книги отмечается 14 марта с 2010 года по благословению патриарха Кирилла во всех епархиях РПЦ.

https://ria.ru/20220202/knigi-1770687092.html

https://ria.ru/20210726/pisatel-1742874371.html

московская область (подмосковье)

москва

пушкин

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патриарх кирилл (владимир гундяев), московская область (подмосковье), москва, русская православная церковь, пушкин