Украинский депутат Кива считает, что Украина должна быть частью России
Украинский депутат Кива заявил, что "освобожденная Украина" должна быть частью России
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма.
"Сегодня можно уже спокойно думать... о том, что... освобожденная Украина... должна быть частью Российской Федерации... только это даст возможность уберечь мир от войны, от нацизма", - заявил Кива в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram-канале.
По мнению депутата, вхождение Украины в состав РФ также даст возможность украинскому обществу полноценно развиваться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.