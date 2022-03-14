https://ria.ru/20220314/kiva-1778107456.html

Украинский депутат Кива считает, что Украина должна быть частью России

Украинский депутат Кива считает, что Украина должна быть частью России - РИА Новости, 14.03.2022

Украинский депутат Кива считает, что Украина должна быть частью России

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:33

2022-03-14T16:33

2022-03-14T16:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива считает, что "освобожденная Украина" должна быть частью России, это даст возможность уберечь мир от нацизма."Сегодня можно уже спокойно думать... о том, что... освобожденная Украина... должна быть частью Российской Федерации... только это даст возможность уберечь мир от войны, от нацизма", - заявил Кива в видеообращении, которое он опубликовал в Telegram-канале.По мнению депутата, вхождение Украины в состав РФ также даст возможность украинскому обществу полноценно развиваться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778104661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр