https://ria.ru/20220314/kitay-1778015032.html

В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине

В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине - РИА Новости, 14.03.2022

В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:11

2022-03-14T11:11

2022-03-14T12:43

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ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в военной спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные данные по украинскому вопросу.Чжао Лицзянь добавил, что Пекин играет конструктивную роль, содействует переговорам и поиску мирного решения. Представитель МИД подчеркнул необходимость сохранения сдержанности всеми сторонами, чтобы снизить напряженность.О том, что Россия якобы запросила военную помощь у Китая, написала газета Financial Times со ссылкой на источники. Кроме того, как накануне заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон постарался донести до Пекина, что Китай столкнется с "последствиями", если попытается помочь Москве компенсировать потери от западных санкций.В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что у российских Вооруженных сил достаточно техники для успешного проведения операции на Украине. Появляющиеся в СМИ сообщения он назвал "вбросом в рамках гибридной войны" Запада против России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220222/odkb-1774237627.html

https://ria.ru/20220311/zhurnalisty-1777768673.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, вооруженные силы рф, украина