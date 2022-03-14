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В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/kitay-1778015032.html
В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине
В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:11
2022-03-14T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
китай
мид кнр
чжао лицзянь
россия
вооруженные силы рф
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ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в военной спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные данные по украинскому вопросу.Чжао Лицзянь добавил, что Пекин играет конструктивную роль, содействует переговорам и поиску мирного решения. Представитель МИД подчеркнул необходимость сохранения сдержанности всеми сторонами, чтобы снизить напряженность.О том, что Россия якобы запросила военную помощь у Китая, написала газета Financial Times со ссылкой на источники. Кроме того, как накануне заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон постарался донести до Пекина, что Китай столкнется с "последствиями", если попытается помочь Москве компенсировать потери от западных санкций.В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что у российских Вооруженных сил достаточно техники для успешного проведения операции на Украине. Появляющиеся в СМИ сообщения он назвал "вбросом в рамках гибридной войны" Запада против России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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ситуация в днр и лнр, в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, россия, вооруженные силы рф, украина
11:11 14.03.2022 (обновлено: 12:43 14.03.2022)
 
В Китае опровергли слухи, что Россия просила помощи для операции на Украине

МИД КНР опроверг слухи, что Россия запрашивала военную помощь для спецоперации на Украине

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь опроверг сообщения о том, что Москва якобы запрашивала у Пекина военную помощь в военной спецоперации на Украине.
"Соответствующие сообщения являются дезинформацией", — заявил дипломат на брифинге.
Он подчеркнул, что в последнее время США активно распространяют нацеленные против Китая ложные данные по украинскому вопросу.
Чжао Лицзянь добавил, что Пекин играет конструктивную роль, содействует переговорам и поиску мирного решения. Представитель МИД подчеркнул необходимость сохранения сдержанности всеми сторонами, чтобы снизить напряженность.
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О том, что Россия якобы запросила военную помощь у Китая, написала газета Financial Times со ссылкой на источники. Кроме того, как накануне заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон постарался донести до Пекина, что Китай столкнется с "последствиями", если попытается помочь Москве компенсировать потери от западных санкций.
В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что у российских Вооруженных сил достаточно техники для успешного проведения операции на Украине. Появляющиеся в СМИ сообщения он назвал "вбросом в рамках гибридной войны" Запада против России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреКитайМИД КНРЧжао ЛицзяньРоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
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