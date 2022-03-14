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"Ъ" сообщил о подорожании бытовой химии от P&G - РИА Новости, 14.03.2022
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"Ъ" сообщил о подорожании бытовой химии от P&G
"Ъ" сообщил о подорожании бытовой химии от P&G - РИА Новости, 14.03.2022
"Ъ" сообщил о подорожании бытовой химии от P&G
Американская компания P&G, владеющая такими брендами бытовой химии и средств гигиены, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:25
2022-03-14T12:25
россия
польша
украина
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская компания P&amp;G, владеющая такими брендами бытовой химии и средств гигиены, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head &amp; Shoulders и Pantene, повысила стоимость своей продукции в среднем на 40 процентов. Об этом сообщил "Коммерсантъ".Как стало известно журналистам из письма одного из дистрибуторов, с 15 марта закупочные цены на средства для стирки вырастут на 30 процентов, на моющие средства — на 26 процентов. Сильнее всего подорожают профессиональные средства для уборки — на 74 процента. На 47 процентов взлетит стоимость товаров для детской гигиены, на 33 процента — на предметы женской гигиены.Цена товаров для красоты и здоровья поднимется на 67 процентов, средств по уходу за волосами — на 63 процента, средств по уходу за полостью рта — на 58 процента, средств для бритья — на 65 процентов.В материале поясняется, что скачок цен вызван в первую очередь необходимостью компании менять логистику, поскольку часть продуктов P&amp;G производится в Польше. До этого компания прекратила капитальные вложения в России, приостановила рекламную активность и сообщила о сокращении количества доступных на рынке продуктов из-за ситуации на Украине.По мнению источников СМИ, рост цен у P&amp;G "выглядит существенным и может привести к снижению спроса".
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россия, польша, украина
12:25 14.03.2022
 
"Ъ" сообщил о подорожании бытовой химии от P&G

"Ъ": P&G повысили цену на бытовую химию и товары для гигиены в среднем на 40%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИмпортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американская компания P&G, владеющая такими брендами бытовой химии и средств гигиены, как Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders и Pantene, повысила стоимость своей продукции в среднем на 40 процентов. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Как стало известно журналистам из письма одного из дистрибуторов, с 15 марта закупочные цены на средства для стирки вырастут на 30 процентов, на моющие средства — на 26 процентов. Сильнее всего подорожают профессиональные средства для уборки — на 74 процента. На 47 процентов взлетит стоимость товаров для детской гигиены, на 33 процента — на предметы женской гигиены.
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В материале поясняется, что скачок цен вызван в первую очередь необходимостью компании менять логистику, поскольку часть продуктов P&G производится в Польше. До этого компания прекратила капитальные вложения в России, приостановила рекламную активность и сообщила о сокращении количества доступных на рынке продуктов из-за ситуации на Украине.
По мнению источников СМИ, рост цен у P&G "выглядит существенным и может привести к снижению спроса".
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