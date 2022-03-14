https://ria.ru/20220314/katar-1778054170.html

Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота

Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота - РИА Новости, 14.03.2022

Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота

Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:32

2022-03-14T13:32

2022-03-14T13:40

экономика

россия

катар

сергей лавров

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.Лавров добавил, что Россия и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей."У нас хорошие перспективы и общая заинтересованность в продолжении координации на мировом рынке энергоносителей, в том числе в рамках форума стран-экспортеров газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Катара.

https://ria.ru/20220310/katar-1777309156.html

россия

катар

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, катар, сергей лавров