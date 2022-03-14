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Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота - РИА Новости, 14.03.2022
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Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота
Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота - РИА Новости, 14.03.2022
Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота
Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:32
2022-03-14T13:40
экономика
россия
катар
сергей лавров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.Лавров добавил, что Россия и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей."У нас хорошие перспективы и общая заинтересованность в продолжении координации на мировом рынке энергоносителей, в том числе в рамках форума стран-экспортеров газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Катара.
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экономика, россия, катар, сергей лавров
13:32 14.03.2022 (обновлено: 13:40 14.03.2022)
 
Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота

Глава МИД Лавров: Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Катар согласовали шаги для поддержания товарооборота, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Согласовали дополнительные шаги, которые будем предпринимать и для поддержания положительной динамики товарооборота, для развития инвестиционного сотрудничества в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты президентом России и эмиром Катара", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Лавров добавил, что Россия и Катар заинтересованы в координации на рынке энергоносителей.
"У нас хорошие перспективы и общая заинтересованность в продолжении координации на мировом рынке энергоносителей, в том числе в рамках форума стран-экспортеров газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Катара.
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