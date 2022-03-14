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"Ъ": данные более ста тысяч карт российских банков слили в Сеть - РИА Новости, 14.03.2022
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В Сеть массово утекли данные карт российских банков
"Ъ": данные более ста тысяч карт российских банков слили в Сеть - РИА Новости, 14.03.2022
В Сеть массово утекли данные карт российских банков
Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:23
2022-03-14T10:30
технологии
ашот оганесян
вадим соловьев
евгений царев
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние несколько дней зафиксировали как минимум одно подобное предложение о сливе.Управляющий RTM Group Евгений Царев утверждает, что утечки начались еще 26 февраля: мошенники пытались массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность.Как отметил руководитель группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев, слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из "call-центров" или рассылки персонализированной рекламы, подытожил эксперт.
https://ria.ru/20220313/moshenniki-1777887413.html
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технологии, ашот оганесян, вадим соловьев, евгений царев, общество
09:23 14.03.2022 (обновлено: 10:30 14.03.2022)
 
"Ъ": данные более ста тысяч карт российских банков слили в Сеть

"Коммерсантъ": в даркнет утекли данные более 100 тысяч карт российских банков

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние несколько дней зафиксировали как минимум одно подобное предложение о сливе.

"Продавал его на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена "работа по RU", — сказал Оганесян.

Управляющий RTM Group Евгений Царев утверждает, что утечки начались еще 26 февраля: мошенники пытались массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность.
Как отметил руководитель группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев, слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из "call-центров" или рассылки персонализированной рекламы, подытожил эксперт.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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ТехнологииАшот ОганесянВадим СоловьевЕвгений ЦаревОбщество
 
 
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