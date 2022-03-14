https://ria.ru/20220314/karty-1777994287.html

В Сеть массово утекли данные карт российских банков

"Ъ": данные более ста тысяч карт российских банков слили в Сеть - РИА Новости, 14.03.2022

В Сеть массово утекли данные карт российских банков

Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:23

2022-03-14T09:23

2022-03-14T10:30

технологии

ашот оганесян

вадим соловьев

евгений царев

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние несколько дней зафиксировали как минимум одно подобное предложение о сливе.Управляющий RTM Group Евгений Царев утверждает, что утечки начались еще 26 февраля: мошенники пытались массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность.Как отметил руководитель группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев, слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из "call-центров" или рассылки персонализированной рекламы, подытожил эксперт.

https://ria.ru/20220313/moshenniki-1777887413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, ашот оганесян, вадим соловьев, евгений царев, общество