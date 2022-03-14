В Сеть массово утекли данные карт российских банков

09:23 14.03.2022 (обновлено: 10:30 14.03.2022)
"Ъ": данные более ста тысяч карт российских банков слили в Сеть
"Коммерсантъ": в даркнет утекли данные более 100 тысяч карт российских банков
Оплата банковской картой
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.
По словам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, за последние несколько дней зафиксировали как минимум одно подобное предложение о сливе.
"Продавал его на форуме некий англоязычный пользователь, но объявление было удалено, так как на форуме запрещена "работа по RU", — сказал Оганесян.
Управляющий RTM Group Евгений Царев утверждает, что утечки начались еще 26 февраля: мошенники пытались массово украсть средства даже с заблокированных карт: они старались в срочном порядке монетизировать базы данных, пока те не потеряли свою ценность.
Как отметил руководитель группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев, слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из "call-центров" или рассылки персонализированной рекламы, подытожил эксперт.
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