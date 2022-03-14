https://ria.ru/20220314/kamchatka-1777983144.html

На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи

На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи - РИА Новости, 14.03.2022

На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи

Эвакуация всех школ, техникумов и колледжей проходит на Камчатке из-за сообщения о возможном "акте терроризма", отменены занятия второй смены в школах, сообщили РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T07:07

2022-03-14T07:07

2022-03-14T07:09

происшествия

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Эвакуация всех школ, техникумов и колледжей проходит на Камчатке из-за сообщения о возможном "акте терроризма", отменены занятия второй смены в школах, сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий, уточнили в правительстве.Ранее сообщалось, что эвакуации школ на Камчатке проходили 26 января, 8 и 14 февраля.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220314/vladivostok-1777980734.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия