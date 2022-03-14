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На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи
На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи - РИА Новости, 14.03.2022
На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи
Эвакуация всех школ, техникумов и колледжей проходит на Камчатке из-за сообщения о возможном "акте терроризма", отменены занятия второй смены в школах, сообщили РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:07
2022-03-14T07:09
происшествия
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Эвакуация всех школ, техникумов и колледжей проходит на Камчатке из-за сообщения о возможном "акте терроризма", отменены занятия второй смены в школах, сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий, уточнили в правительстве.Ранее сообщалось, что эвакуации школ на Камчатке проходили 26 января, 8 и 14 февраля.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия
07:07 14.03.2022 (обновлено: 07:09 14.03.2022)
 
На Камчатке "заминировали" все школы, техникумы и колледжи

На Камчатке эвакуируют все школы, техникумы и колледжи из-за сообщений о "минировании"

© Fotolia / Alex TihonovВид на город Петропавловск-Камчатский
Вид на город Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Fotolia / Alex Tihonov
Вид на город Петропавловск-Камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мар - РИА Новости. Эвакуация всех школ, техникумов и колледжей проходит на Камчатке из-за сообщения о возможном "акте терроризма", отменены занятия второй смены в школах, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средне-профессиональных организаций", – сказали в пресс-службе.
Отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий, уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что эвакуации школ на Камчатке проходили 26 января, 8 и 14 февраля.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
05:21
Во Владивостоке проверяют несколько школ после сообщений о "минировании"
 
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