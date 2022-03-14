https://ria.ru/20220314/kadyrov-1778071599.html
В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины
В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины
В Кремле нет данных о посещении главой Чечни Рамзаном Кадыровым зоны операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:29
2022-03-14T14:29
2022-03-14T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Кремле нет данных о посещении главой Чечни Рамзаном Кадыровым зоны операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном нахождении Кадырова на Украине."Таких данных нет", - сказал Песков на утоняющий вопрос о том, есть ли у Кремля сведения о том, находится ли Кадыров на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/kadyrov-1777997728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины
Песков: в Кремле нет данных о посещении Кадыровым зоны операции на Украине