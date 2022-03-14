https://ria.ru/20220314/kadyrov-1778071599.html

В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины

В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о посещении Кадыровым Украины

В Кремле нет данных о посещении главой Чечни Рамзаном Кадыровым зоны операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

политика

украина

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Кремле нет данных о посещении главой Чечни Рамзаном Кадыровым зоны операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он же, по-моему, напрямую не утверждал, что он находится... Никаких прямых утверждений не было, поэтому я прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном нахождении Кадырова на Украине."Таких данных нет", - сказал Песков на утоняющий вопрос о том, есть ли у Кремля сведения о том, находится ли Кадыров на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/kadyrov-1777997728.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)