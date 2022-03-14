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Кадыров пригрозил "постучать в двери" Арестовича
Кадыров пригрозил "постучать в двери" Арестовича - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров пригрозил "постучать в двери" Арестовича
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "постучать в двери" советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:03
2022-03-14T00:20
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "постучать в двери" советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни находится под Киевом. Комментируя эти данные Арестович заявил, что если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
00:03 14.03.2022 (обновлено: 00:20 14.03.2022)
 
Кадыров пригрозил "постучать в двери" Арестовича

Глава Чечни Кадыров пригрозил "постучать в двери" советника офиса Зеленского Арестовича

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил "постучать в двери" советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни находится под Киевом. Комментируя эти данные Арестович заявил, что если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит.
"Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?" - написал Кадыров в Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные в центре Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 19:18В мире
Кадыров сообщил, что чеченские войска вплотную подошли к Киеву
 
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