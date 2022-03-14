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Израиль не станет путем обхода для санкций против России, заявил Лапид - РИА Новости, 14.03.2022
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Израиль не станет путем обхода для санкций против России, заявил Лапид
Израиль не станет путем обхода для санкций против России, заявил Лапид - РИА Новости, 14.03.2022
Израиль не станет путем обхода для санкций против России, заявил Лапид
Израиль не станет тем путем, по которому можно обойти санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и другими западными странами, заявил глава МИД... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:53
2022-03-14T15:53
в мире
владимир путин
иван корчок
израиль
словакия
россия
вооруженные силы рф
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Израиль не станет тем путем, по которому можно обойти санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и другими западными странами, заявил глава МИД еврейского государства Яир Лапид в совместном заявлении с со своим словацким коллегой в Братиславе."Израиль не станет путём для обхода санкций, введённых в отношении России Соединенными Штатами и другими западными странами. Министерство иностранных дел координирует этот вопрос вместе с такими партнерами, как Банк Израиля, Министерство финансов, Министерство экономики, Управление аэропортов, Министерство энергетики и другие", - говорится в заявлении министра, распространённом пресс-службой МИД.Глава дипломатического ведомства также сказал, что Израиль сделает все возможное, чтобы остановить огонь и восстановить мир на Украине, отметив, что еврейское государство работает вместе с США и европейскими странами "чтобы предотвратить продолжение этой трагедии". Министр также вновь призвал к прекращению боевых действий."Нет оправдания нарушению территориальной целостности Украины, нет оправдания нападениям на мирное население", - подчеркнул Лапид.Заявление было сделано по завершении встречи Лапида с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Министры обсудили продолжение сотрудничества на переходе Вышне Немецке между Украиной и Словакией, чтобы облегчить выезд евреев и израильтян из зон конфликта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778083390.html
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в мире, владимир путин, иван корчок, израиль, словакия, россия, вооруженные силы рф, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
15:53 14.03.2022
 
Израиль не станет путем обхода для санкций против России, заявил Лапид

Глава МИД Израиля Лапид: Тель-Авив не станет путем обхода для наложенных на Россию санкций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Израиль не станет тем путем, по которому можно обойти санкции, наложенные на Россию Соединенными Штатами и другими западными странами, заявил глава МИД еврейского государства Яир Лапид в совместном заявлении с со своим словацким коллегой в Братиславе.
"Израиль не станет путём для обхода санкций, введённых в отношении России Соединенными Штатами и другими западными странами. Министерство иностранных дел координирует этот вопрос вместе с такими партнерами, как Банк Израиля, Министерство финансов, Министерство экономики, Управление аэропортов, Министерство энергетики и другие", - говорится в заявлении министра, распространённом пресс-службой МИД.
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Глава дипломатического ведомства также сказал, что Израиль сделает все возможное, чтобы остановить огонь и восстановить мир на Украине, отметив, что еврейское государство работает вместе с США и европейскими странами "чтобы предотвратить продолжение этой трагедии". Министр также вновь призвал к прекращению боевых действий.
"Нет оправдания нарушению территориальной целостности Украины, нет оправдания нападениям на мирное население", - подчеркнул Лапид.
Заявление было сделано по завершении встречи Лапида с министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. Министры обсудили продолжение сотрудничества на переходе Вышне Немецке между Украиной и Словакией, чтобы облегчить выезд евреев и израильтян из зон конфликта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинИван КорчокИзраильСловакияРоссияВооруженные силы РФЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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