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Минобороны не смогло увеличить сумму взыскания с РКК "Энергия" - РИА Новости, 14.03.2022
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Минобороны не смогло увеличить сумму взыскания с РКК "Энергия"
Минобороны не смогло увеличить сумму взыскания с РКК "Энергия" - РИА Новости, 14.03.2022
Минобороны не смогло увеличить сумму взыскания с РКК "Энергия"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску министерства обороны России к Ракетно-космической корпорации... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:57
2022-03-14T12:57
происшествия
москва
россия
девятый арбитражный апелляционный суд
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
ангара (ракета)
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску министерства обороны России к Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на сумму более 973 миллионов рублей взыскали с ведущего производителя космических кораблей лишь около 212 миллионов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу Минобороны на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Изначально иск был заявлен о взыскании более 453 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года ценой более 18,1 миллиарда рублей на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Персей-КВ". Но в ходе рассмотрения суд объединил это дело с делом по иску на 7 миллионов рублей, а затем истец увеличил общую сумму исковых требований до 973 миллионов рублей. Претензии Минобороны как заказчика связаны с нарушением ответчиком сроков выполнения 12 этапов ОКР.Стороны уже судились по этому госконтракту. Так, по иску Минобороны на 5 миллиардов рублей суды трех инстанций ранее взыскали с РКК "Энергия" около 52 миллионов рублей, а по иску на 3,5 миллиарда рублей - более 94 миллионов. В новом споре суд пришел к выводу, что по вине исполнителя допущена просрочка по пяти этапам ОКР - в частности, из-за слабой организации работ с предприятиями-соисполнителями "Энергия" в 2018 году не обеспечила создание высокоскоростной абонентской аппаратуры ретрансляции для разгонного блока.Неустойка по этим этапам составила около 424 миллионов рублей, но суд счел возможным уменьшить ее вдвое, "исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела". В то же время суд пришел к выводу, что выполнение работ по семи остальным этапам ОКР было невозможно из-за неисполнения встречных обязательств истца, поэтому во взыскании неустойки в этой части работ суд полностью отказал.РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС. РКК "Энергия" в интересах Минобороны выполняет сейчас два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока под ракету "Ангара" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.
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происшествия, москва, россия, девятый арбитражный апелляционный суд, роскосмос, международная космическая станция (мкс), ангара (ракета)
12:57 14.03.2022
 
Минобороны не смогло увеличить сумму взыскания с РКК "Энергия"

Минобороны не смогло увеличить сумму взыскания с РКК "Энергия" по иску о неустойке

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые по иску министерства обороны России к Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" на сумму более 973 миллионов рублей взыскали с ведущего производителя космических кораблей лишь около 212 миллионов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу Минобороны на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Изначально иск был заявлен о взыскании более 453 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 26 сентября 2016 года ценой более 18,1 миллиарда рублей на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Персей-КВ". Но в ходе рассмотрения суд объединил это дело с делом по иску на 7 миллионов рублей, а затем истец увеличил общую сумму исковых требований до 973 миллионов рублей. Претензии Минобороны как заказчика связаны с нарушением ответчиком сроков выполнения 12 этапов ОКР.
Стороны уже судились по этому госконтракту. Так, по иску Минобороны на 5 миллиардов рублей суды трех инстанций ранее взыскали с РКК "Энергия" около 52 миллионов рублей, а по иску на 3,5 миллиарда рублей - более 94 миллионов. В новом споре суд пришел к выводу, что по вине исполнителя допущена просрочка по пяти этапам ОКР - в частности, из-за слабой организации работ с предприятиями-соисполнителями "Энергия" в 2018 году не обеспечила создание высокоскоростной абонентской аппаратуры ретрансляции для разгонного блока.
Неустойка по этим этапам составила около 424 миллионов рублей, но суд счел возможным уменьшить ее вдвое, "исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств настоящего дела". В то же время суд пришел к выводу, что выполнение работ по семи остальным этапам ОКР было невозможно из-за неисполнения встречных обязательств истца, поэтому во взыскании неустойки в этой части работ суд полностью отказал.
РКК "Энергия" входит в "Роскосмос". Это головное предприятие, занимающееся производством космических кораблей в России, и оператор российского сегмента МКС. РКК "Энергия" в интересах Минобороны выполняет сейчас два крупных контракта: на модернизацию разгонного блока под ракету "Ангара" и изготовление группировки спутников "Тундра" Единой космической системы (ЕКС) - аппаратов системы предупреждения о ракетном нападении.
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ПроисшествияМоскваРоссияДевятый арбитражный апелляционный судРоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Ангара (ракета)
 
 
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