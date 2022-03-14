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Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве - РИА Новости, 14.03.2022
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Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве
Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве - РИА Новости, 14.03.2022
Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник обсудит в Москве вопросы двухстороннего сотрудничества, а также состояние переговоров в Вене по Совместному... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:51
2022-03-14T11:07
в мире
иран
россия
москва
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хосейн амир абдоллахиан
дональд трамп
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник обсудит в Москве вопросы двухстороннего сотрудничества, а также состояние переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде."Во вторник господин Абдоллахиан будет в Москве, где проведет с официальными лицами РФ переговоры по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по СВПД", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции.Абдоллахиан 7 марта провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, основное внимание дипломаты уделили восстановлению и полноценной реализации СВПД по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. "Реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации", заявили в МИД РФ.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220314/peregovory-1778004888.html
https://ria.ru/20220211/iran-1772259423.html
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в мире, иран, россия, москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хосейн амир абдоллахиан, дональд трамп, тегеран (город), франция
10:51 14.03.2022 (обновлено: 11:07 14.03.2022)
 
Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве

Глава МИД Ирана Абдоллахиан проведет переговоры по СВПД в Москве

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москв
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москв - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москв. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник обсудит в Москве вопросы двухстороннего сотрудничества, а также состояние переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
"Во вторник господин Абдоллахиан будет в Москве, где проведет с официальными лицами РФ переговоры по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по СВПД", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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В МИД рассказали о ходе переговоров по ядерной сделке с Ираном
Абдоллахиан 7 марта провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, основное внимание дипломаты уделили восстановлению и полноценной реализации СВПД по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. "Реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации", заявили в МИД РФ.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреИранРоссияМоскваСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хосейн Амир АбдоллахианДональд ТрампТегеран (город)Франция
 
 
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