10:51 14.03.2022 (обновлено: 11:07 14.03.2022)
Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве
Глава МИД Ирана Абдоллахиан проведет переговоры по СВПД в Москве
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москв
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москв. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник обсудит в Москве вопросы двухстороннего сотрудничества, а также состояние переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
"Во вторник господин Абдоллахиан будет в Москве, где проведет с официальными лицами РФ переговоры по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по СВПД", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции.
Абдоллахиан 7 марта провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, основное внимание дипломаты уделили восстановлению и полноценной реализации СВПД по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. "Реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации", заявили в МИД РФ.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.