https://ria.ru/20220314/iran-1778010292.html

Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве

Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве - РИА Новости, 14.03.2022

Глава МИД Ирана проведет переговоры по СВПД в Москве

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник обсудит в Москве вопросы двухстороннего сотрудничества, а также состояние переговоров в Вене по Совместному... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:51

2022-03-14T10:51

2022-03-14T11:07

в мире

иран

россия

москва

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

хосейн амир абдоллахиан

дональд трамп

тегеран (город)

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ТЕГЕРАН, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во вторник обсудит в Москве вопросы двухстороннего сотрудничества, а также состояние переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде."Во вторник господин Абдоллахиан будет в Москве, где проведет с официальными лицами РФ переговоры по двухсторонним вопросам, а также о ходе переговоров по СВПД", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции.Абдоллахиан 7 марта провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, основное внимание дипломаты уделили восстановлению и полноценной реализации СВПД по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся переговоров в Вене. "Реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации", заявили в МИД РФ.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США с Ирана. 27 декабря стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД и восстановлении санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220314/peregovory-1778004888.html

https://ria.ru/20220211/iran-1772259423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, россия, москва, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хосейн амир абдоллахиан, дональд трамп, тегеран (город), франция