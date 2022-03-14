https://ria.ru/20220314/irak-1777980218.html

США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля

США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля - РИА Новости, 14.03.2022

США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля

США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T04:57

2022-03-14T04:57

2022-03-14T04:57

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ближний восток

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ответственность за ракетный обстрел Эрбиля взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было, и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.Салливан отметил, что США осуждают ракетный удар по Курдистану. В результате был обстрелян жилой дом в Эрбиле "без каких-либо оснований", добавил он."Соединенные Штаты вместе с премьер-министром (Ирака Мустафой - ред.) аль-Казаими и лидерами Курдистана - президентом Нечирваном Барзани и премьером Масуром Барзани осуждают это посягательство на суверенитет Ирака и его Курдистанского региона. Мы поддержим правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности и будем поддерживать наших партнеров на Ближнем Востоке в противостоянии подобным угрозам со стороны Ирана", - говорится в заявлении Салливана.Власти Ирака потребовали объяснений от Ирана в связи с обстрелом иракского Курдистана и вручили ноту протеста в связи с этим его послу в Багдаде.

https://ria.ru/20220313/aeroport-1777891330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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