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США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля
США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля - РИА Новости, 14.03.2022
США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля
США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T04:57
2022-03-14T04:57
в мире
сша
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ответственность за ракетный обстрел Эрбиля взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было, и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.Салливан отметил, что США осуждают ракетный удар по Курдистану. В результате был обстрелян жилой дом в Эрбиле "без каких-либо оснований", добавил он."Соединенные Штаты вместе с премьер-министром (Ирака Мустафой - ред.) аль-Казаими и лидерами Курдистана - президентом Нечирваном Барзани и премьером Масуром Барзани осуждают это посягательство на суверенитет Ирака и его Курдистанского региона. Мы поддержим правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности и будем поддерживать наших партнеров на Ближнем Востоке в противостоянии подобным угрозам со стороны Ирана", - говорится в заявлении Салливана.Власти Ирака потребовали объяснений от Ирана в связи с обстрелом иракского Курдистана и вручили ноту протеста в связи с этим его послу в Багдаде.
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в мире, сша, ближний восток
04:57 14.03.2022
 
США поддержат Ирак в привлечении Ирана к ответственности за обстрел Эрбиля

Советник Байдена Салливан: США, Ирак и лидеры Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля

© REUTERS / Azad LashkariЗдание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела
Здание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Azad Lashkari
Здание в городе Эрбиль, поврежденное в результате ракетного обстрела
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США вместе с премьером Ирака и лидерами Курдистана осуждают иранский обстрел Эрбиля, стороны будут работать над привлечением Ирана к ответственности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ответственность за ракетный обстрел Эрбиля взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), заявив, что ему удалось поразить израильские секретные базы на территории Курдистана. Однако местные власти сообщили, что никаких израильских баз там не было, и ракеты попали по жилому району, где, в частности, строится новый комплекс генконсульства США.
Салливан отметил, что США осуждают ракетный удар по Курдистану. В результате был обстрелян жилой дом в Эрбиле "без каких-либо оснований", добавил он.
"Соединенные Штаты вместе с премьер-министром (Ирака Мустафой - ред.) аль-Казаими и лидерами Курдистана - президентом Нечирваном Барзани и премьером Масуром Барзани осуждают это посягательство на суверенитет Ирака и его Курдистанского региона. Мы поддержим правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности и будем поддерживать наших партнеров на Ближнем Востоке в противостоянии подобным угрозам со стороны Ирана", - говорится в заявлении Салливана.
Власти Ирака потребовали объяснений от Ирана в связи с обстрелом иракского Курдистана и вручили ноту протеста в связи с этим его послу в Багдаде.
Аэропорт Эрбиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 03:05
СМИ: аэропорт Эрбиля работает в обычном режиме после обстрела города
 
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