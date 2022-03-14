https://ria.ru/20220314/integratsiya-1778098538.html
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин
Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:07
2022-03-14T16:07
2022-03-14T16:27
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
михаил мишустин
роман головченко
союзное государство
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104845_0:178:2905:1812_1920x0_80_0_0_36572a962287177cd2ad000d73131b07.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, ускоряем запуск новых инициатив и будем укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Самое главное - определим новые точки роста экономик России и Белоруссии. Убежден, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778096409.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778104845_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_76f29a85587b1d41ab8dcf1c4f7d499b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство, санкции, санкции в отношении россии
16:07 14.03.2022 (обновлено: 16:27 14.03.2022)
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин
Мишустин: санкции не смогут помешать интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии