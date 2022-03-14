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Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022
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Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин
Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:07
2022-03-14T16:27
союзное государство
экономика
белоруссия
россия
михаил мишустин
роман головченко
союзное государство
санкции
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, ускоряем запуск новых инициатив и будем укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Самое главное - определим новые точки роста экономик России и Белоруссии. Убежден, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778096409.html
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экономика, белоруссия, россия, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство, санкции, санкции в отношении россии
16:07 14.03.2022 (обновлено: 16:27 14.03.2022)
 
Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин

Мишустин: санкции не смогут помешать интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. 14 марта 2022
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. 14 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. 14 марта 2022
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник.
"Мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, ускоряем запуск новых инициатив и будем укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Самое главное - определим новые точки роста экономик России и Белоруссии. Убежден, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 15:57
Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин
 
Союзное государствоЭкономикаБелоруссияРоссияМихаил МишустинРоман ГоловченкоСоюзное государствоСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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