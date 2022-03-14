https://ria.ru/20220314/integratsiya-1778098538.html

Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин

Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022

Санкции не помешают интеграции в Союзном государстве, заявил Мишустин

Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:07

2022-03-14T16:07

2022-03-14T16:27

союзное государство

экономика

белоруссия

россия

михаил мишустин

роман головченко

союзное государство

санкции

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные санкции не смогут помешать развитию интеграции в Союзном государстве, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Мы продолжаем реализацию крупных инвестиционных проектов, ускоряем запуск новых инициатив и будем укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Самое главное - определим новые точки роста экономик России и Белоруссии. Убежден, что нелегитимные экономические санкции не смогут помешать продвижению интеграции в Союзном государстве и дальнейшему развитию наших братских отношений", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778096409.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, россия, михаил мишустин, роман головченко, союзное государство, санкции, санкции в отношении россии