Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/instagram-1777998761.html
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом - РИА Новости, 14.03.2022
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:57
2022-03-14T11:54
технологии
ник клегг
россия
украина
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5bddeaa9dc0a319055548b637c7bf4f.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства.Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры от 11 марта.Так, компания Meta Platforms после начала специальной военной операции на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.После этого Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК завел уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму. Комментируя ситуацию, адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что в случае признания Meta экстремистской организацией лучшим решением для пользователей будет удаление аккаунтов в Facebook и Instagram.Сенатор Андрей Клишас при этом считает, что гражданам, которые будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.В свою очередь, адвокат Алексей Михальчик предупредил, что пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, смогут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать их счета.Многие российские компании и чиновники уже начали отказываться от Facebook и Instagram. Так, холдинг "Газпром-Медиа" заморозил активности в этих социальных сетях, главы Приамурья, Чувашии, Нижегородской, Мурманской и Самарской ушли с этих интернет-площадок.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/instagram-1777989027.html
https://ria.ru/20220314/meta-1778003036.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597889509_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_930949a2c92c4e752fb0996c9d71a0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ник клегг, россия, украина, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), whatsapp inc.
09:57 14.03.2022 (обновлено: 11:54 14.03.2022)
 
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом

Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип Instagram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства.
Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры от 11 марта.
Так, компания Meta Platforms после начала специальной военной операции на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.
После этого Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
СК завел уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму.
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:48В России
Эксперт объяснил, что на самом деле означает ограничение работы Instagram
Комментируя ситуацию, адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что в случае признания Meta экстремистской организацией лучшим решением для пользователей будет удаление аккаунтов в Facebook и Instagram.
Сенатор Андрей Клишас при этом считает, что гражданам, которые будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.
В свою очередь, адвокат Алексей Михальчик предупредил, что пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, смогут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать их счета.
Многие российские компании и чиновники уже начали отказываться от Facebook и Instagram. Так, холдинг "Газпром-Медиа" заморозил активности в этих социальных сетях, главы Приамурья, Чувашии, Нижегородской, Мурманской и Самарской ушли с этих интернет-площадок.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сети Meta стали боевым инструментом во время спецоперации, заявил глава СПЧ
 
ТехнологииНик КлеггРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)WhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала