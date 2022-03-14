https://ria.ru/20220314/instagram-1777998761.html

Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом

Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом - РИА Новости, 14.03.2022

Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом

Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:57

2022-03-14T09:57

2022-03-14T11:54

технологии

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства.Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры от 11 марта.Так, компания Meta Platforms после начала специальной военной операции на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.После этого Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК завел уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму. Комментируя ситуацию, адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что в случае признания Meta экстремистской организацией лучшим решением для пользователей будет удаление аккаунтов в Facebook и Instagram.Сенатор Андрей Клишас при этом считает, что гражданам, которые будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.В свою очередь, адвокат Алексей Михальчик предупредил, что пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, смогут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать их счета.Многие российские компании и чиновники уже начали отказываться от Facebook и Instagram. Так, холдинг "Газпром-Медиа" заморозил активности в этих социальных сетях, главы Приамурья, Чувашии, Нижегородской, Мурманской и Самарской ушли с этих интернет-площадок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/instagram-1777989027.html

https://ria.ru/20220314/meta-1778003036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, ник клегг, россия, украина, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), whatsapp inc.