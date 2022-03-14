https://ria.ru/20220314/instagram-1777998761.html
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом - РИА Новости, 14.03.2022
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:57
2022-03-14T09:57
2022-03-14T11:54
технологии
ник клегг
россия
украина
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
whatsapp inc.
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства.Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры от 11 марта.Так, компания Meta Platforms после начала специальной военной операции на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.После этого Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК завел уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму. Комментируя ситуацию, адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что в случае признания Meta экстремистской организацией лучшим решением для пользователей будет удаление аккаунтов в Facebook и Instagram.Сенатор Андрей Клишас при этом считает, что гражданам, которые будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.В свою очередь, адвокат Алексей Михальчик предупредил, что пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, смогут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать их счета.Многие российские компании и чиновники уже начали отказываться от Facebook и Instagram. Так, холдинг "Газпром-Медиа" заморозил активности в этих социальных сетях, главы Приамурья, Чувашии, Нижегородской, Мурманской и Самарской ушли с этих интернет-площадок.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/instagram-1777989027.html
https://ria.ru/20220314/meta-1778003036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ник клегг, россия, украина, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), whatsapp inc.
09:57 14.03.2022 (обновлено: 11:54 14.03.2022)
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Роскомнадзор внес Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России, следует из данных ведомства
.
Основанием для этого стало решение Генпрокуратуры
от 11 марта.
Так, компания Meta Platforms после начала специальной военной операции на Украине
временно сняла в соцсетях Facebook
и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных.
После этого Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России
.
СК
завел уголовное дело по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности и о содействии терроризму.
Комментируя ситуацию, адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что в случае признания Meta экстремистской организацией лучшим решением для пользователей будет удаление аккаунтов в Facebook и Instagram.
Сенатор Андрей Клишас при этом считает, что гражданам, которые будут обходить блокировки для подключения к этим соцсетям, санкции не грозят.
В свою очередь, адвокат Алексей Михальчик предупредил, что пользователей, оплачивавших рекламу в Facebook и Instagram, смогут привлечь за финансирование экстремизма и заблокировать их счета.
Многие российские компании и чиновники уже начали отказываться от Facebook и Instagram. Так, холдинг "Газпром-Медиа" заморозил активности в этих социальных сетях, главы Приамурья, Чувашии, Нижегородской, Мурманской и Самарской ушли с этих интернет-площадок.