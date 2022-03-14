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https://ria.ru/20220314/instagram-1777974202.html
В России заблокировали Instagram
В России заблокировали Instagram - РИА Новости, 14.03.2022
В России заблокировали Instagram
Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:46
2022-03-14T00:47
россия
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
технологии
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор.РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
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россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), технологии, общество
00:46 14.03.2022 (обновлено: 00:47 14.03.2022)
 
В России заблокировали Instagram

Роскомнадзор заблокировал Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение Instagram на экране смартфона
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор.
РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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РоссияГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)ТехнологииОбщество
 
 
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