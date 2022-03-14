https://ria.ru/20220314/instagram-1777974202.html

В России заблокировали Instagram

В России заблокировали Instagram - РИА Новости, 14.03.2022

В России заблокировали Instagram

Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T00:46

2022-03-14T00:46

2022-03-14T00:47

россия

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

технологии

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор.РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220313/ugroza-1777895444.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), технологии, общество