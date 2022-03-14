https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778158883.html

Москва и Минск будут вместе развивать импортозамещение

Москва и Минск будут вместе развивать импортозамещение - РИА Новости, 14.03.2022

Москва и Минск будут вместе развивать импортозамещение

Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение, чтобы обеспечивать собственную технологическую независимость, а также разработают планы взаимных... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T20:58

2022-03-14T20:58

2022-03-14T23:31

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белоруссия

россия

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МИНСК, 14 мар - РИА Новости. Минск и Москва будут совместно развивать импортозамещение, чтобы обеспечивать собственную технологическую независимость, а также разработают планы взаимных поставок сырья и комплектующих, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам состоявшихся в понедельник в Москве переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным."Мы будем максимально импортозамещаться. Есть понимание, что мы должны обеспечивать собственную технологическую независимость", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.По его словам, в первую очередь речь о машиностроении, микроэлектронике. Премьер Белоруссии отметил, что сформированы рабочие группы по отраслям экономики, отрабатываются планы взаимных поставок сырья и комплектующих в объёмах, необходимых для удовлетворения потребностей рынка двух стран."Мы (в рамках импортозамещения - ред.) определим, кто что будет делать, в какие сроки и за какие средства. Важно сказать о том, что у российских коллег есть понимание, что на нас будет распространяться то финансирование, которое выделяется Российской Федерацией в рамках импортозамещения. Будут отрабатываться эти механизмы", - сказал он.Головченко отметил, что если раньше Белоруссия конкурировала за некоторые виды российского сырья, материалов и продукции, то сейчас решено, что в первую очередь должны удовлетворяться потребности рынка Союзного государства. "Если мы раньше конкурировали за товар - куда он пойдет: на экспорт или в Беларусь, то теперь мы договорились о том, что все, что касается обеспечения потребностей внутреннего рынка, будет выполнено безусловно как Беларусью, так и Россией. А все, что останется сверху, пойдет в третьи страны, на экспорт", - подчеркнул белорусский премьер-министр.Он высказал мнение, что те западные компании, которые решили на фоне российской военной спецоперации на Украине уйти с рынка России и Белоруссии, особенно с российского рынка, "об этом пожалеют", потому что Минск и Москва смогут заместить их продукцию. "По многим позициям, где особенно наши российские коллеги сидели на западной комплектации и не рассматривали другие предложения, сейчас ситуация изменилась", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20220314/raschety-1778147697.html

https://ria.ru/20220314/produktsiya-1778172277.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белоруссия, россия