https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778129254.html

Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению

Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению - РИА Новости, 14.03.2022

Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению

Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:16

2022-03-14T18:16

2022-03-14T18:37

белоруссия

экономика

россия

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик."Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества. Будем разрабатывать так называемые карты отраслей. Они позволят выявить позиции, где есть дефицит на рынке, и после этого принимать согласованные решения, каким образом с этим работать", - приводит слова Харитончика на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня". По его словам, во время переговоров поднималась тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России. "Нашим предприятиям предложено посмотреть и включаться. И если нам получится найти точки соприкосновения, мы будем друг друга взаимно дополнять и в части инвестиций, и в части создания продуктов", - сказал Харитончик. Он добавил, что для Белоруссии российский рынок также интересен с точки зрения переориентации экспортных потоков.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, экономика, россия