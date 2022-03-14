https://ria.ru/20220314/importozameschenie-1778129254.html
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению - РИА Новости, 14.03.2022
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению
Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:16
2022-03-14T18:16
2022-03-14T18:37
белоруссия
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110187_0:745:1512:1596_1920x0_80_0_0_6ea2f5567ec6cee6689eea6e3d64467f.jpg
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик."Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества. Будем разрабатывать так называемые карты отраслей. Они позволят выявить позиции, где есть дефицит на рынке, и после этого принимать согласованные решения, каким образом с этим работать", - приводит слова Харитончика на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня". По его словам, во время переговоров поднималась тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России. "Нашим предприятиям предложено посмотреть и включаться. И если нам получится найти точки соприкосновения, мы будем друг друга взаимно дополнять и в части инвестиций, и в части создания продуктов", - сказал Харитончик. Он добавил, что для Белоруссии российский рынок также интересен с точки зрения переориентации экспортных потоков.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576110187_0:603:1512:1737_1920x0_80_0_0_3fcda149f78532f1ddf1644909d3867e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, экономика, россия
18:16 14.03.2022 (обновлено: 18:37 14.03.2022)
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к программе импортозамещения
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик.
"Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества. Будем разрабатывать так называемые карты отраслей. Они позволят выявить позиции, где есть дефицит на рынке, и после этого принимать согласованные решения, каким образом с этим работать", - приводит слова Харитончика на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
По его словам, во время переговоров поднималась тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России
. "Нашим предприятиям предложено посмотреть и включаться. И если нам получится найти точки соприкосновения, мы будем друг друга взаимно дополнять и в части инвестиций, и в части создания продуктов", - сказал Харитончик. Он добавил, что для Белоруссии
российский рынок также интересен с точки зрения переориентации экспортных потоков.