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Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению - РИА Новости, 14.03.2022
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Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению - РИА Новости, 14.03.2022
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению
Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:16
2022-03-14T18:37
белоруссия
экономика
россия
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик."Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества. Будем разрабатывать так называемые карты отраслей. Они позволят выявить позиции, где есть дефицит на рынке, и после этого принимать согласованные решения, каким образом с этим работать", - приводит слова Харитончика на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня". По его словам, во время переговоров поднималась тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России. "Нашим предприятиям предложено посмотреть и включаться. И если нам получится найти точки соприкосновения, мы будем друг друга взаимно дополнять и в части инвестиций, и в части создания продуктов", - сказал Харитончик. Он добавил, что для Белоруссии российский рынок также интересен с точки зрения переориентации экспортных потоков.
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белоруссия, экономика, россия
18:16 14.03.2022 (обновлено: 18:37 14.03.2022)
 
Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к импортозамещению

Москва предложила белорусским предприятиям подключаться к программе импортозамещения

© РИА Новости / Галия ИбрагимоваЗавод БелАЗ
Завод БелАЗ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Галия Ибрагимова
Завод БелАЗ
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества, заявил по итогам прошедших в Москве переговоров премьеров двух стран первый заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик.
"Самое главное, что мы договорились о режиме максимального благоприятствования развитию кооперационного сотрудничества. Будем разрабатывать так называемые карты отраслей. Они позволят выявить позиции, где есть дефицит на рынке, и после этого принимать согласованные решения, каким образом с этим работать", - приводит слова Харитончика на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
По его словам, во время переговоров поднималась тема участия белорусских предприятий в программе импортозамещения России. "Нашим предприятиям предложено посмотреть и включаться. И если нам получится найти точки соприкосновения, мы будем друг друга взаимно дополнять и в части инвестиций, и в части создания продуктов", - сказал Харитончик. Он добавил, что для Белоруссии российский рынок также интересен с точки зрения переориентации экспортных потоков.
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