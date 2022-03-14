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Умер лауреат премии "Оскар" Уильям Херт
Умер лауреат премии "Оскар" Уильям Херт - РИА Новости, 14.03.2022
Умер лауреат премии "Оскар" Уильям Херт
Американский актер Уильям Херт скончался за неделю до своего 72-летия, сообщает Deadline. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:10
2022-03-14T12:10
2022-03-14T12:10
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский актер Уильям Херт скончался за неделю до своего 72-летия, сообщает Deadline. В мае 2018 было объявлено, что артист болен раком.Херт дебютировал в кино в 1980 году, снявшись в фильме Кена Рассела "Другие ипостаси". За свою работу в этой картине он был номинирован на "Золотой глобус". В 1986 актер стал лауреатом премии "Оскар" за роль в ленте "Укус женщины-паука". Херт также сыграл в таких проектах, как "Искусственный разум" Стивена Спилберга, "Ложное искушение" Роберта де Ниро, "Оправданная жестокость" Дэвида Кроненберга и других. Широкой аудитории он известен по роли генерала Росса в блокбастерах Marvel.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия), marvel comics
Умер лауреат премии "Оскар" Уильям Херт
Американский актер, лауреат премии "Оскар" Уильям Херт скончался в возрасте 71 года