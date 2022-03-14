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Южнокорейский перевозчик приостановил маршруты на Дальний Восток - РИА Новости, 14.03.2022
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Южнокорейский перевозчик приостановил маршруты на Дальний Восток
Южнокорейский перевозчик приостановил маршруты на Дальний Восток - РИА Новости, 14.03.2022
Южнокорейский перевозчик приостановил маршруты на Дальний Восток
Ведущий южнокорейский контейнерный перевозчик HMM заявил в понедельник, что временно приостановит два судоходных маршрута на Дальний Восток в РФ в связи с... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:00
2022-03-14T10:00
экономика
россия
южная корея
владивосток
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СЕУЛ, 14 мар – РИА Новости. Ведущий южнокорейский контейнерный перевозчик HMM заявил в понедельник, что временно приостановит два судоходных маршрута на Дальний Восток в РФ в связи с падением объемов перевозок на фоне кризиса на Украине, сообщает южнокорейское издание Edaily.Решение затрагивает маршруты HMM между южнокорейским портом Пусан и российскими портами Восточный и Владивосток."Что касается этим маршрутов, там и до ситуации с Россией и Украиной был небольшой объем (перевозок – ред.), но в последнее время он сократился вполовину, поэтому мы решили временно приостановить сервис", - пояснили в компании. HMM планирует возобновить прием заказов на перевозки в зависимости от развития ситуации.По данным южнокорейского агентства Рёнхап, HMM эксплуатировала один контейнеровоз вместимостью 1,7 тысячи единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) на маршруте Пусан – Восточный. Еще один контейнеровоз HMM такого же размера, которым управляла другая судоходная фирма, курсировал по маршруту Пусан-Владивосток.Как отмечает агентство, приостановка перевозок окажет незначительное влияние на саму HMM, поскольку ее глобальный объем перевозок составляет 820 тысяч TEU. Но если похожее решение примет еще одна крупная компания Korea Marine Transport, а также другие южнокорейские судоходные компании, это может негативно сказаться на южнокорейских экспортерах.По данным Корейской торговой ассоциации, с 14 февраля по 13 марта было зарегистрировано 486 заявок о проблемах в связи с кризисом в Украине. На первом месте остаются проблемы с транзакциями (54.5%), следом идут сложности с логистикой и цепочками поставок (33.5%), а также недостаток информации (8.6%).Как отмечает издание Edaily, южнокорейские экспортеры несут убытки из-за дополнительных затрат на хранение, отправку назад или смену пункта назначения товаров, которые нельзя доставить на Украину или в Россию.Южная Корея уже сформировала ряд оперативных групп в различных министерствах, которые работают над обеспечением стабильности работы связанного с Россией южнокорейского бизнеса и смягчением последствий для него от антироссийских санкций и ответных мер РФ. Как сообщал телеканал KBS, правительство Южной Кореи уже заявило, что усилит информационную, денежно-кредитную и налоговую поддержку пострадавших корейских предприятий, включая планы по финансированию в размере двух триллионов вон (примерно 1,6 миллиарда долларов). Оно также планирует помочь фирмам найти альтернативные каналы экспорта.
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экономика, россия, южная корея, владивосток
10:00 14.03.2022
 
Южнокорейский перевозчик приостановил маршруты на Дальний Восток

Южнокорейский контейнерный перевозчик HMM приостановил маршруты на Дальний Восток

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСеул
Сеул - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сеул
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СЕУЛ, 14 мар – РИА Новости. Ведущий южнокорейский контейнерный перевозчик HMM заявил в понедельник, что временно приостановит два судоходных маршрута на Дальний Восток в РФ в связи с падением объемов перевозок на фоне кризиса на Украине, сообщает южнокорейское издание Edaily.
Решение затрагивает маршруты HMM между южнокорейским портом Пусан и российскими портами Восточный и Владивосток.
"Что касается этим маршрутов, там и до ситуации с Россией и Украиной был небольшой объем (перевозок – ред.), но в последнее время он сократился вполовину, поэтому мы решили временно приостановить сервис", - пояснили в компании. HMM планирует возобновить прием заказов на перевозки в зависимости от развития ситуации.
По данным южнокорейского агентства Рёнхап, HMM эксплуатировала один контейнеровоз вместимостью 1,7 тысячи единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) на маршруте Пусан – Восточный. Еще один контейнеровоз HMM такого же размера, которым управляла другая судоходная фирма, курсировал по маршруту Пусан-Владивосток.
Как отмечает агентство, приостановка перевозок окажет незначительное влияние на саму HMM, поскольку ее глобальный объем перевозок составляет 820 тысяч TEU. Но если похожее решение примет еще одна крупная компания Korea Marine Transport, а также другие южнокорейские судоходные компании, это может негативно сказаться на южнокорейских экспортерах.
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По данным Корейской торговой ассоциации, с 14 февраля по 13 марта было зарегистрировано 486 заявок о проблемах в связи с кризисом в Украине. На первом месте остаются проблемы с транзакциями (54.5%), следом идут сложности с логистикой и цепочками поставок (33.5%), а также недостаток информации (8.6%).
Как отмечает издание Edaily, южнокорейские экспортеры несут убытки из-за дополнительных затрат на хранение, отправку назад или смену пункта назначения товаров, которые нельзя доставить на Украину или в Россию.
Южная Корея уже сформировала ряд оперативных групп в различных министерствах, которые работают над обеспечением стабильности работы связанного с Россией южнокорейского бизнеса и смягчением последствий для него от антироссийских санкций и ответных мер РФ. Как сообщал телеканал KBS, правительство Южной Кореи уже заявило, что усилит информационную, денежно-кредитную и налоговую поддержку пострадавших корейских предприятий, включая планы по финансированию в размере двух триллионов вон (примерно 1,6 миллиарда долларов). Оно также планирует помочь фирмам найти альтернативные каналы экспорта.
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