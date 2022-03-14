https://ria.ru/20220314/gumpomosch-1778130753.html

ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам

ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам - РИА Новости, 14.03.2022

ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам

ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам, заявил журналистам... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:25

2022-03-14T18:25

2022-03-14T18:37

в мире

оон

украина

донбасс

антониу гутерреш

гуманитарная помощь

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ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш."Сегодня я объявляю, что Организация Объединенных Наций выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Это финансирование поможет доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и другой жизненно важной помощи, а также предоставить денежную помощь", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20220314/ukraina-1778116581.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, оон, украина, донбасс, антониу гутерреш, гуманитарная помощь