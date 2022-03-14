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ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам - РИА Новости, 14.03.2022
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ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам
ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам - РИА Новости, 14.03.2022
ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам
ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам, заявил журналистам... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:25
2022-03-14T18:37
в мире
оон
украина
донбасс
антониу гутерреш
гуманитарная помощь
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ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш."Сегодня я объявляю, что Организация Объединенных Наций выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Это финансирование поможет доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и другой жизненно важной помощи, а также предоставить денежную помощь", - сказал Гутерреш.
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в мире, оон, украина, донбасс, антониу гутерреш, гуманитарная помощь
18:25 14.03.2022 (обновлено: 18:37 14.03.2022)
 
ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гумпомощи украинцам

ООН выделит 40 миллионов долларов для оказания гуманитарной помощи украинцам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
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ООН, 14 мар – РИА Новости. ООН выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации на оказание гуманитарной помощи украинцам, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерреш.
"Сегодня я объявляю, что Организация Объединенных Наций выделит еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь наиболее уязвимым слоям населения. Это финансирование поможет доставить в страну необходимые запасы продуктов питания, воды, лекарств и другой жизненно важной помощи, а также предоставить денежную помощь", - сказал Гутерреш.
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В миреООНУкраинаДонбассАнтониу ГутеррешГуманитарная помощь
 
 
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