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ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой - РИА Новости, 14.03.2022
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ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой
ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой - РИА Новости, 14.03.2022
ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой
На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игоря... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:55
2022-03-14T23:40
россия
служба безопасности украины
генеральная прокуратура украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей суровикин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игоря Кириллова и директора департамента информации МИД Марии Захаровой, сообщила глава украинской Генпрокуратуры Ирина Венедиктова."Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ сообщили о подозрении: главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации генералу армии России, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанту, директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — написала она в Facebook.По словам Венедиктовой, сейчас на Украине возбудили дела против 65 российских чиновников и военных руководителей.Мария Захарова назвала эту ситуацию сюрреализмом.В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а Минздрав — о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших.Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше". Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт. Пятнадцатое марта в ДНР объявили днем траура по погибшим.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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россия, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей суровикин
22:55 14.03.2022 (обновлено: 23:40 14.03.2022)
 
ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой

На Украине возбудили дела против главкома ВКС Суровикина и представителя МИД Захаровой

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игоря Кириллова и директора департамента информации МИД Марии Захаровой, сообщила глава украинской Генпрокуратуры Ирина Венедиктова.
"Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ сообщили о подозрении: главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации генералу армии России, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанту, директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — написала она в Facebook.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 15:52
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине
По словам Венедиктовой, сейчас на Украине возбудили дела против 65 российских чиновников и военных руководителей.
Мария Захарова назвала эту ситуацию сюрреализмом.
"Как же это символично — в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима", — написала Захарова в Telegram-канале.
В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а Минздрав — о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше". Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт. Пятнадцатое марта в ДНР объявили днем траура по погибшим.
Военное преступление: ракетный удар "Точкой-У" по Донецку
© РИА Новости / Максим Блинов

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

На месте взрыва в центре Донецка. По сообщению штаба территориальной обороны ДНР, двадцать человек погибли, девять ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты Точка-У
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

Пострадавший в результате взрыва в центре Донецка
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Оперативные службы на месте падения обломков ракеты Точка-У в Донецке
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

Сотрудники МЧС РФ оказывают помощь мужчине на месте взрыва в центре Донецка
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

Поврежденная машина в результате обстрела в центре Донецка
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 9

Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 9

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 9

Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 9

Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 9

В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 9

Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 9

После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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РоссияСлужба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей Суровикин
 
 
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