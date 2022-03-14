https://ria.ru/20220314/gpu-1778169749.html

ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой

ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой - РИА Новости, 14.03.2022

ГПУ возбудила дела против главкома ВКС Суровикина и Захаровой

На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игоря... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:55

2022-03-14T22:55

2022-03-14T23:40

россия

служба безопасности украины

генеральная прокуратура украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сергей суровикин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Украине возбудили уголовные дела против главкома ВКС России Сергея Суровикина, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Игоря Кириллова и директора департамента информации МИД Марии Захаровой, сообщила глава украинской Генпрокуратуры Ирина Венедиктова."Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями ГСУ СБУ сообщили о подозрении: главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации генералу армии России, начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанту, директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — написала она в Facebook.По словам Венедиктовой, сейчас на Украине возбудили дела против 65 российских чиновников и военных руководителей.Мария Захарова назвала эту ситуацию сюрреализмом.В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а Минздрав — о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших.Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что снаряд уничтожили в воздухе, в противном случае "жертв было бы несоизмеримо больше". Он назвал происшедшее "геноцидом мирных граждан", действия националистических батальонов квалифицировали как теракт. Пятнадцатое марта в ДНР объявили днем траура по погибшим.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей суровикин