https://ria.ru/20220314/gosdolg-1777992409.html

У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов

У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.03.2022

У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов

Заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:10

2022-03-14T09:10

2022-03-14T09:34

экономика

антон силуанов

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Заявления о том, что России не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина."Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах", - добавил министр.

https://ria.ru/20220314/dollar-1777992120.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, россия