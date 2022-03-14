https://ria.ru/20220314/gosdolg-1777992409.html
У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов
У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.03.2022
У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов
Заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:10
2022-03-14T09:10
2022-03-14T09:34
экономика
антон силуанов
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заявления о том, что Россия не может выполнить обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, необходимый объем средств есть, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание ряда западных стран организовать искусственный дефолт, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Заявления о том, что России не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", - сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина."Мы готовы также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах", - добавил министр.
https://ria.ru/20220314/dollar-1777992120.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, антон силуанов, россия
09:10 14.03.2022 (обновлено: 09:34 14.03.2022)
У России есть средства для выплаты по госдолгу, заявил Силуанов
Министр Силуанов опроверг заявления, что Россия не может платить по госдолгу