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Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.03.2022
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Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 14.03.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров
Стоимость фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряет около 15%, держится ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:35
2022-03-14T10:35
экономика
владимир путин
россия
азия
луганская народная республика
европа
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряет около 15%, держится ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, чуть превысив 1240 долларов. Пока это ценовой минимум торгов, на 16% ниже расчетной цены пятницы - 1479 долларов. Затем стоимость чуть выросла, но все равно оставалась ниже отметки в 1300 долларов.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по "демилитаризации и денацификации" Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
россия
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экономика, владимир путин, россия, азия, луганская народная республика, европа, донецкая народная республика
10:35 14.03.2022
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже 1300 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряет около 15%, держится ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, чуть превысив 1240 долларов. Пока это ценовой минимум торгов, на 16% ниже расчетной цены пятницы - 1479 долларов. Затем стоимость чуть выросла, но все равно оставалась ниже отметки в 1300 долларов.
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Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по "демилитаризации и денацификации" Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияАзияЛуганская Народная РеспубликаЕвропаДонецкая Народная Республика
 
 
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