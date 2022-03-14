https://ria.ru/20220314/gaz-1777994582.html

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 14.03.2022

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит российского газа через украинскую территорию в понедельник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:25

2022-03-14T09:25

2022-03-14T09:25

экономика

россия

италия

франция

газпром

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в понедельник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Согласно информации на сайте ОГТСУ, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 14 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade."Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 14 марта - 591 тысячу кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, или 16% доступного для бронирования объема. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 13 на 14 марта. Такой схемой "Газпром" пользуется с 3 марта.Транзит российского трубопроводного газа демонстрирует устойчивую динамику, несмотря на увеличение ветрогенерации в ЕС на прошлой неделе в общем объеме произведенной электроэнергии. По данным Wind Europe, в среднем выработка ВЭС в Европе с 7 по 13 марта составила 17,4%, то есть показатель вырос на 6 процентных пунктов.Эксперты объясняют возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха в регионе останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется лишь в середине следующей недели.

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, италия, франция, газпром, украина