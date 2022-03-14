Рейтинг@Mail.ru
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220314/gaz-1777994582.html
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 14.03.2022
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит российского газа через украинскую территорию в понедельник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:25
2022-03-14T09:25
экономика
россия
италия
франция
газпром
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в понедельник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Согласно информации на сайте ОГТСУ, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 14 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade."Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 14 марта - 591 тысячу кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, или 16% доступного для бронирования объема. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 13 на 14 марта. Такой схемой "Газпром" пользуется с 3 марта.Транзит российского трубопроводного газа демонстрирует устойчивую динамику, несмотря на увеличение ветрогенерации в ЕС на прошлой неделе в общем объеме произведенной электроэнергии. По данным Wind Europe, в среднем выработка ВЭС в Европе с 7 по 13 марта составила 17,4%, то есть показатель вырос на 6 процентных пунктов.Эксперты объясняют возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха в регионе останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется лишь в середине следующей недели.
россия
италия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f2ec3aed612c91b51158d7d3b5254457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, италия, франция, газпром, украина
09:25 14.03.2022
 
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую территорию в понедельник ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Согласно информации на сайте ОГТСУ, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 14 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
Инфографика
Посмотреть
Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade.
"Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 14 марта - 591 тысячу кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, или 16% доступного для бронирования объема. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 13 на 14 марта. Такой схемой "Газпром" пользуется с 3 марта.
Транзит российского трубопроводного газа демонстрирует устойчивую динамику, несмотря на увеличение ветрогенерации в ЕС на прошлой неделе в общем объеме произведенной электроэнергии. По данным Wind Europe, в среднем выработка ВЭС в Европе с 7 по 13 марта составила 17,4%, то есть показатель вырос на 6 процентных пунктов.
Эксперты объясняют возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха в регионе останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется лишь в середине следующей недели.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаРоссияИталияФранцияГазпромУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала