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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты - РИА Новости, 14.03.2022
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты
Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:10
2022-03-14T12:10
2022-03-14T15:48
экономика
технологии
россия
apple
google
санкции в отношении россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Американская компания Apple, производитель устройств с iOS, из-за событий на Украине ранее объявила о приостановке продаж в России. Кроме того, из-за ограничений на операции международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay."Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю", — говорится в сообщении.Если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе.Если такой срок прошел, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если проблема существенная. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано таковой, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220314/platezhi-1777973735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, apple, google, санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:10 14.03.2022 (обновлено: 15:48 14.03.2022)
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за гаджеты, выключившиеся из-за санкций