https://ria.ru/20220314/gadzhet-1778029946.html

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты - РИА Новости, 14.03.2022

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за подсанкционные гаджеты

Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:10

2022-03-14T12:10

2022-03-14T15:48

экономика

технологии

россия

apple

google

санкции в отношении россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Изготовитель товара обязан обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы, иначе потребитель может предъявить требование о возврате денег, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Американская компания Apple, производитель устройств с iOS, из-за событий на Украине ранее объявила о приостановке продаж в России. Кроме того, из-за ограничений на операции международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay."Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю", — говорится в сообщении.Если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет, то потребитель может предъявить продавцу требование о возврате денежных средств, пояснили в пресс-службе.Если такой срок прошел, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю, если проблема существенная. А прекращение работы программного обеспечения товара может быть признано таковой, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220314/platezhi-1777973735.html

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Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, apple, google, санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)