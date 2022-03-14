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Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/gaaga-1778166943.html
Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта
Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта - РИА Новости, 14.03.2022
Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта
Международный суд ООН в Гааге 16 марта вынесет решение по иску Украины против России из-за военной спецоперации, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:16
2022-03-14T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр шульгин
мария захарова
владимир путин
москва
россия
киев
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ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге 16 марта вынесет решение по иску Украины против России из-за военной спецоперации, говорится в заявлении суда."В среду, 16 марта 2022 года, Международный суд, главный судебный орган ООН, вынесет свое решение по запросу Украины о принятии временных мер по делу, касающемуся утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", — сказано в заявлении суда.Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины 7 марта. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания. Во время прямой трансляции были показаны пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о об этомРанее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда из-за очевидной абсурдности иска Киева. Кроме того, по ее словам, Москве не дали достаточно времени для формирования ответной позиции. Захарова добавила, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позиции и просьбой удалить это дело из списка суда.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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в мире, александр шульгин, мария захарова, владимир путин, москва, россия, киев, вооруженные силы рф, оон
22:16 14.03.2022 (обновлено: 23:50 14.03.2022)
 
Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного суда ООН в Гааге
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ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге 16 марта вынесет решение по иску Украины против России из-за военной спецоперации, говорится в заявлении суда.
"В среду, 16 марта 2022 года, Международный суд, главный судебный орган ООН, вынесет свое решение по запросу Украины о принятии временных мер по делу, касающемуся утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", — сказано в заявлении суда.
Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины 7 марта. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания. Во время прямой трансляции были показаны пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о об этом
Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда из-за очевидной абсурдности иска Киева. Кроме того, по ее словам, Москве не дали достаточно времени для формирования ответной позиции. Захарова добавила, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позиции и просьбой удалить это дело из списка суда.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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