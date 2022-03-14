https://ria.ru/20220314/gaaga-1778166943.html

Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта - РИА Новости, 14.03.2022

Суд ООН в Гааге вынесет решение по делу Украины против России 16 марта

Международный суд ООН в Гааге 16 марта вынесет решение по иску Украины против России из-за военной спецоперации, говорится в заявлении суда. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:16

2022-03-14T22:16

2022-03-14T23:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр шульгин

мария захарова

владимир путин

москва

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:305:2990:1987_1920x0_80_0_0_605d2d83b09c73572d94bd12b79b5255.jpg

ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге 16 марта вынесет решение по иску Украины против России из-за военной спецоперации, говорится в заявлении суда."В среду, 16 марта 2022 года, Международный суд, главный судебный орган ООН, вынесет свое решение по запросу Украины о принятии временных мер по делу, касающемуся утверждений о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", — сказано в заявлении суда.Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины 7 марта. Российская делегация не присутствовала на открытии заседания. Во время прямой трансляции были показаны пустые места, предназначенные для российских представителей. Как сообщила в начале слушаний председатель суда, "письмом от 5 марта 2022 года посол России в Нидерландах Александр Шульгин уведомил о том, что российские власти не намерены участвовать в устных процедурах". Она добавила, что суд сожалеет о об этомРанее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия воздержалась от участия в заседании Международного суда из-за очевидной абсурдности иска Киева. Кроме того, по ее словам, Москве не дали достаточно времени для формирования ответной позиции. Захарова добавила, что посольство России в Нидерландах направило письмо с разъяснением своей позиции и просьбой удалить это дело из списка суда.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778143177.html

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778154982.html

москва

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, александр шульгин, мария захарова, владимир путин, москва, россия, киев, вооруженные силы рф, оон