https://ria.ru/20220314/fosfor-1778142654.html

Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя

Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022

Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя

Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:19

2022-03-14T19:19

2022-03-14T21:06

обострение ситуации в днр и лнр

украина

в мире

киев

вооруженные силы украины

донецк (днр)

василий небензя

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ООН, 14 мар – РИА Новости. Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нами фиксируется массовое применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов. О кассетных боеприпасах, использованных сегодня ВСУ в Донецке, и использовавшихся ранее, я уже сказал", - заявил Небензя.По его словам, Киев массово нарушает международное гуманитарное право."В настоящее время главная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, которые развязали настоящий террор в отношении своих сограждан. Массово нарушается международное гуманитарное право и права человека. Националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми", – заявил он.Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются садистским пыткам, подчеркнул Небензя.

https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html

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донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, в мире, киев, вооруженные силы украины, донецк (днр), василий небензя