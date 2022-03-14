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Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/fosfor-1778142654.html
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:19
2022-03-14T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецк (днр)
василий небензя
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ООН, 14 мар – РИА Новости. Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нами фиксируется массовое применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов. О кассетных боеприпасах, использованных сегодня ВСУ в Донецке, и использовавшихся ранее, я уже сказал", - заявил Небензя.По его словам, Киев массово нарушает международное гуманитарное право."В настоящее время главная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, которые развязали настоящий террор в отношении своих сограждан. Массово нарушается международное гуманитарное право и права человека. Националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми", – заявил он.Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются садистским пыткам, подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html
украина
киев
донецк (днр)
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украина, в мире, киев, вооруженные силы украины, донецк (днр), василий небензя
19:19 14.03.2022 (обновлено: 21:06 14.03.2022)
 
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя

Небензя заявил, что Москва фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов

© РИА НовостиУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины
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ООН, 14 мар – РИА Новости. Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Нами фиксируется массовое применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов. О кассетных боеприпасах, использованных сегодня ВСУ в Донецке, и использовавшихся ранее, я уже сказал", - заявил Небензя.
По его словам, Киев массово нарушает международное гуманитарное право.
"В настоящее время главная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, которые развязали настоящий террор в отношении своих сограждан. Массово нарушается международное гуманитарное право и права человека. Националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми", – заявил он.
Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются садистским пыткам, подчеркнул Небензя.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреКиевВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Василий Небензя
 
 
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