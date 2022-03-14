https://ria.ru/20220314/fosfor-1778142654.html
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя - РИА Новости, 14.03.2022
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:19
2022-03-14T19:19
2022-03-14T21:06
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
киев
вооруженные силы украины
донецк (днр)
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_370:124:3002:1605_1920x0_80_0_0_0cfdaa322c224b6f837d742d5a0b27b3.jpg
ООН, 14 мар – РИА Новости. Россия фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Нами фиксируется массовое применение киевским режимом начиненных фосфором боеприпасов. О кассетных боеприпасах, использованных сегодня ВСУ в Донецке, и использовавшихся ранее, я уже сказал", - заявил Небензя.По его словам, Киев массово нарушает международное гуманитарное право."В настоящее время главная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов, которые развязали настоящий террор в отношении своих сограждан. Массово нарушается международное гуманитарное право и права человека. Националисты размещают танки, артиллерию и РСЗО прямо у стен детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми", – заявил он.Попавшие в плен российские военнослужащие подвергаются садистским пыткам, подчеркнул Небензя.
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html
украина
киев
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_361:0:3002:1981_1920x0_80_0_0_c56846fe1462bb2570ac3e2d1de58164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, вооруженные силы украины, донецк (днр), василий небензя
19:19 14.03.2022 (обновлено: 21:06 14.03.2022)
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных боеприпасов, заявил Небензя
Небензя заявил, что Москва фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов