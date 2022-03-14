https://ria.ru/20220314/evropa-1778129772.html

Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы

Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы - РИА Новости, 14.03.2022

Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы

Премьер Украины Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовал немедленного исключения России... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T18:20

2022-03-14T18:20

2022-03-14T18:35

совет европы

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парламентская ассамблея совета европы

украина

денис шмыгаль

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовал немедленного исключения России из Совета Европы.Экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта. "Мы требуем безотлагательного, немедленного исключения РФ из Совета Европы. Те, кто поддерживает эту неоправданную агрессию, им не место в европейской семье", - сказал Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ПАСЕ.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека по-прежнему будут рассматриваться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет европы, в мире, парламентская ассамблея совета европы, украина, денис шмыгаль