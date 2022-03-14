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Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы - РИА Новости, 14.03.2022
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Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы
Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы - РИА Новости, 14.03.2022
Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы
Премьер Украины Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовал немедленного исключения России... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:20
2022-03-14T18:35
совет европы
в мире
парламентская ассамблея совета европы
украина
денис шмыгаль
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовал немедленного исключения России из Совета Европы.Экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта. "Мы требуем безотлагательного, немедленного исключения РФ из Совета Европы. Те, кто поддерживает эту неоправданную агрессию, им не место в европейской семье", - сказал Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ПАСЕ.Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека по-прежнему будут рассматриваться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/pase-1778068375.html
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совет европы, в мире, парламентская ассамблея совета европы, украина, денис шмыгаль
18:20 14.03.2022 (обновлено: 18:35 14.03.2022)
 
Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы

Премьер Украины Шмыгаль потребовал немедленно исключить Россию из Совета Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потребовал немедленного исключения России из Совета Европы.
Экстренное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за спецоперации России на Украине проходит в Страсбурге 14-15 марта. "Мы требуем безотлагательного, немедленного исключения РФ из Совета Европы. Те, кто поддерживает эту неоправданную агрессию, им не место в европейской семье", - сказал Шмыгаль, выступая по видеосвязи в ПАСЕ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский не сможет выступить на экстренном заседании ПАСЕ
Ранее сенатор, член делегации РФ Александр Башкин заявил, что делегация приостанавливает работу в ПАСЕ. В понедельник вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал РИА Новости, что делегация РФ не участвует в работе ПАСЕ и других органов СЕ, кроме того, в ближайшее время Москва может денонсировать соглашение с организацией и выйти из нее.
Совет Европы 25 февраля принял решение приостановить права России в организации, отметив, что это временная мера, страна остается членом СЕ. При этом жалобы против России в Европейском суде по правам человека по-прежнему будут рассматриваться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Заседание ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 15:30
Российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ
 
Совет ЕвропыВ миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаДенис Шмыгаль
 
 
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