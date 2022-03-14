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Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте - РИА Новости, 14.03.2022
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Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте
Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте - РИА Новости, 14.03.2022
Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте
Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:52
2022-03-14T16:17
экономика
россия
антон силуанов
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте."С точки зрения Российской Федерации мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания таких средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях, по которым было принято решение о приостановке операций западными странами. Поэтому хочется надеяться, конечно, что западные страны проведут и откроют возможности для осуществления расчетов по долгам, которые во многом приходятся на иностранных инвесторов из тех стран, которые приняли решения о ограничении использования золотовалютных резервов РФ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Силуанов напомнил, что на этой неделе запланировано погашение очередного купона по еврооблигациям. "В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили уже платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено. Мы будем отслеживать ход прохождения этой платежки", - сказал он."Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте", - добавил министр.Президент России Владимир Путин ранее в марте подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Минфин в понедельник сообщил, что утвердил временный порядок выплат по евробондам. Министерство указывало, что фактическая возможность выплат в валюте будет зависеть от санкционных ограничений в отношении валютных счетов ЦБ и правительства РФ. Силуанов говорил, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/minfin-1778001632.html
https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html
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экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)
13:52 14.03.2022 (обновлено: 16:17 14.03.2022)
 
Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте

Министр Силуанов надеется, что Запад даст возможность заплатить по евробондам в валюте

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте.
"С точки зрения Российской Федерации мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания таких средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях, по которым было принято решение о приостановке операций западными странами. Поэтому хочется надеяться, конечно, что западные страны проведут и откроют возможности для осуществления расчетов по долгам, которые во многом приходятся на иностранных инвесторов из тех стран, которые приняли решения о ограничении использования золотовалютных резервов РФ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 10:13В России
Минфин РФ принял временный порядок выплат по госдолгу в валюте
Силуанов напомнил, что на этой неделе запланировано погашение очередного купона по еврооблигациям. "В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили уже платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено. Мы будем отслеживать ход прохождения этой платежки", - сказал он.
"Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте", - добавил министр.
Президент России Владимир Путин ранее в марте подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Минфин в понедельник сообщил, что утвердил временный порядок выплат по евробондам. Министерство указывало, что фактическая возможность выплат в валюте будет зависеть от санкционных ограничений в отношении валютных счетов ЦБ и правительства РФ. Силуанов говорил, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:33
Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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