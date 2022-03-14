https://ria.ru/20220314/evrobondy-1778058255.html

Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте

Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте - РИА Новости, 14.03.2022

Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте

Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:52

2022-03-14T13:52

2022-03-14T16:17

экономика

россия

антон силуанов

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте."С точки зрения Российской Федерации мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания таких средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях, по которым было принято решение о приостановке операций западными странами. Поэтому хочется надеяться, конечно, что западные страны проведут и откроют возможности для осуществления расчетов по долгам, которые во многом приходятся на иностранных инвесторов из тех стран, которые приняли решения о ограничении использования золотовалютных резервов РФ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".Силуанов напомнил, что на этой неделе запланировано погашение очередного купона по еврооблигациям. "В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили уже платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено. Мы будем отслеживать ход прохождения этой платежки", - сказал он."Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте", - добавил министр.Президент России Владимир Путин ранее в марте подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Минфин в понедельник сообщил, что утвердил временный порядок выплат по евробондам. Министерство указывало, что фактическая возможность выплат в валюте будет зависеть от санкционных ограничений в отношении валютных счетов ЦБ и правительства РФ. Силуанов говорил, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/minfin-1778001632.html

https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии)