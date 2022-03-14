13:52 14.03.2022 (обновлено: 16:17 14.03.2022)
Силуанов надеется, что Запад разрешит заплатить по евробондам в валюте
Министр Силуанов надеется, что Запад даст возможность заплатить по евробондам в валюте
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил надежду, что западные страны дадут возможность провести платежи по суверенным евробондам в иностранной валюте.
"С точки зрения Российской Федерации мы свои обязательства выполняем. Вопрос списания таких средств с наших валютных счетов, которые находятся не в наших юрисдикциях, по которым было принято решение о приостановке операций западными странами. Поэтому хочется надеяться, конечно, что западные страны проведут и откроют возможности для осуществления расчетов по долгам, которые во многом приходятся на иностранных инвесторов из тех стран, которые приняли решения о ограничении использования золотовалютных резервов РФ", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Силуанов напомнил, что на этой неделе запланировано погашение очередного купона по еврооблигациям. "В среду должны заплатить этот купон. И сегодня, в понедельник, мы подготовили уже платежку, выраженную в иностранной валюте. Дадим такое поручение, соответственно, нашим западным банкам для того, чтобы это платежное поручение было исполнено. Мы будем отслеживать ход прохождения этой платежки", - сказал он.
"Если мы увидим сложности с исполнением этого поручения, то завтра, во вторник уже, мы подготовим соответствующее платежное поручение в рублевых эквивалентах. У нас в соответствии с указом президента предусмотрен и такой сценарий на случай, если платежка не пройдет в валюте", - добавил министр.
Президент России Владимир Путин ранее в марте подписал указ, позволяющий возвращать долги России, ее регионов и муниципальных образований, а также резидентов РФ в рублях. Минфин в понедельник сообщил, что утвердил временный порядок выплат по евробондам. Министерство указывало, что фактическая возможность выплат в валюте будет зависеть от санкционных ограничений в отношении валютных счетов ЦБ и правительства РФ. Силуанов говорил, что Россия не отказывается от своих обязательств по госдолгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.