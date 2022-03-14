https://ria.ru/20220314/epidsituatsiya-1778058980.html
Ракова заявила об улучшении эпидситуации в Москве
Ракова заявила об улучшении эпидситуации в Москве - РИА Новости, 14.03.2022
Ракова заявила об улучшении эпидситуации в Москве
Около 600 коек в Москве возвращается к оказанию плановой и специализированной помощи, так как за неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:53
2022-03-14T13:53
2022-03-14T13:56
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 600 коек в Москве возвращается к оказанию плановой и специализированной помощи, так как за неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в столице снизились еще на 40%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В Москве значительно улучшилась эпидситуация. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились еще на 40%. Это позволяет нам наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи. В ближайшее время после проведения необходимых подготовительных работ к ней вернутся около 600 коек в четырех городских больницах. В том числе более 150 коек в родильном доме больницы имени О.М. Филатова — впервые за последние два года роддом начнет оказывать помощь женщинам без коронавирусной инфекции",- рассказала Ракова.Кроме того, по ее словам, уже возобновил плановую госпитализацию пациентов по профилю хирургия, урология и гинекология хирургический комплекс больницы № 52."Также дополнительно около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов. Еще три КТ-центра, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, после проведения дезинфекции помещений и оборудования возобновили плановый прием", — сообщила Ракова.Она также пояснила, что роддомм городской больницы №15 имени О.М. Филатова продолжит оказывать помощь беременным женщинам с COVID-19, для этого оборудованы 32 койки. "Полная эпидемиологическая безопасность будет обеспечена за счет разведения потоков пациенток, помощь которым будет оказываться в разных помещениях родильного дома", - сообщила Ракова.Помимо этого, она отметила, что в резерв будут переведены более 1,2 тысячи коек в госпиталях в павильоне №75 на ВДНХ, в конгрессе-выставочном центре "Сокольники", в ледовом дворце "Крылатское", на территории медкомплекса в Коммунарке и в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", который был построен с нуля за один месяц весной 2020 года. Часть коек вернут к оказанию специализированной помощи в инфекционных больницах №1 и №2.В Москве продолжают работу четыре КТ-центра, организованных для диагностики пациентов с COVID-19.Ранее к оказанию плановой помощи в Москве вернули около 3,5 тысячи коек. Целиком к оказанию такой помощи вернулась городская больница №15 имени О.М. Филатова, детская городская больница имени Г.Н. Сперанского, Госпиталь для ветеранов войн №3, Московский городской центр пульмонологии и перинатальный центр больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Также практически полностью восстановились объемы оказания плановой помощи в городских поликлиниках.
https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html
https://ria.ru/20220311/immunitet-1777698661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, москва, анастасия ракова , россия
13:53 14.03.2022 (обновлено: 13:56 14.03.2022)
Ракова заявила об улучшении эпидситуации в Москве
Заммэра Москвы Ракова: эпидситуация улучшилась, уровень госпитализаций снизился еще на 40%
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Около 600 коек в Москве возвращается к оказанию плановой и специализированной помощи, так как за неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в столице снизились еще на 40%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В Москве
значительно улучшилась эпидситуация. За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций снизились еще на 40%. Это позволяет нам наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи. В ближайшее время после проведения необходимых подготовительных работ к ней вернутся около 600 коек в четырех городских больницах. В том числе более 150 коек в родильном доме больницы имени О.М. Филатова — впервые за последние два года роддом начнет оказывать помощь женщинам без коронавирусной инфекции",- рассказала Ракова.
Кроме того, по ее словам, уже возобновил плановую госпитализацию пациентов по профилю хирургия, урология и гинекология хирургический комплекс больницы № 52.
"Также дополнительно около 1,2 тысячи коек в пяти резервных госпиталях прекратили прием пациентов. Еще три КТ-центра, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, после проведения дезинфекции помещений и оборудования возобновили плановый прием", — сообщила Ракова.
Она также пояснила, что роддомм городской больницы №15 имени О.М. Филатова продолжит оказывать помощь беременным женщинам с COVID-19, для этого оборудованы 32 койки. "Полная эпидемиологическая безопасность будет обеспечена за счет разведения потоков пациенток, помощь которым будет оказываться в разных помещениях родильного дома", - сообщила Ракова.
Помимо этого, она отметила, что в резерв будут переведены более 1,2 тысячи коек в госпиталях в павильоне №75 на ВДНХ, в конгрессе-выставочном центре "Сокольники", в ледовом дворце "Крылатское", на территории медкомплекса в Коммунарке и в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", который был построен с нуля за один месяц весной 2020 года. Часть коек вернут к оказанию специализированной помощи в инфекционных больницах №1 и №2.
В Москве продолжают работу четыре КТ-центра, организованных для диагностики пациентов с COVID-19.
Ранее к оказанию плановой помощи в Москве вернули около 3,5 тысячи коек. Целиком к оказанию такой помощи вернулась городская больница №15 имени О.М. Филатова, детская городская больница имени Г.Н. Сперанского, Госпиталь для ветеранов войн №3, Московский городской центр пульмонологии и перинатальный центр больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Также практически полностью восстановились объемы оказания плановой помощи в городских поликлиниках.