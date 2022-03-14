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Биография Наины Ельциной
Биография Наины Ельциной - РИА Новости, 14.03.2022
Биография Наины Ельциной
Супруга первого президента России Наина (Анастасия) Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T00:33
2022-03-14T00:33
справки
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ельцин центр
наина ельцина
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Супруга первого президента России Наина (Анастасия) Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье служащего. Она была старшей из шестерых детей.Дома ее называли Ная или Наина. В 25 лет сменила имя – не могла привыкнуть к официальному обращению на службе "Анастасия Иосифовна".В 1955 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина) по специальности "инженер-строитель".В 1955-1956 годах трудилась мастером в производственном отделе Оренбургского треста водоканализации.В 1956 году вышла замуж за однокурсника Бориса Ельцина.В 1956-1985 годах Наина Ельцина работала главным инженером проекта, руководителем группы института "Водоканалпроект". Занималась проектированием очистительных сооружений и фильтровальных станций в городах Свердловской области.В 1985 году Наина Ельцина вместе с мужем, которого пригласили работать в центральный аппарат партии, переехала в Москву.С 1991 года по 1999 год, после избрания Бориса Ельцина первым президентом России, Наина Ельцина являлась первой леди страны. Сопровождая мужа, она посещала школы, больницы, дома престарелых, осуществляла благотворительную помощь.В 2008 году Наина Ельцина вошла в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина, созданного в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", и активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента России, скончавшегося в 2007 году.В 2017 году она презентовала на фестивале "Красная площадь" в Москве книгу мемуаров "Личная жизнь". В 2018 году продюсерский центр "Вимбо" выпустил мемуары в аудиоверсии.Наина Ельцина была удостоена международной премии "Оливер" (1999) в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемой Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк", и национальной премией "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство" (2005).В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за высокую высоконравственную позицию, милосердие, за значительный вклад в благотворительную, гуманитарную деятельность.Наина Ельцина по итогам 2011 года вошла в пятерку рейтинга самых влиятельных женщин России среди общественных деятелей, подготовленного РИА Новости совместно с радиостанцией "Эхо Москвы", "Интерфаксом" и журналом "Огонек".У Наины и Бориса Ельциных две дочери – Елена (1957 года рождения) и Татьяна (1960 года рождения).Старшая дочь, Елена Окулова, замужем за Валерием Окуловым, который был генеральным директором "Аэрофлота" (1997-2009), заместителем министра транспорта РФ (2009-2017), ныне является советником генерального директора по гражданской авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". У нее трое детей – две дочери и сын.Младшая дочь, Татьяна Юмашева, была советником президента РФ (1996-1999), в 1999-2001 советником руководителя администрации президента России (1999-2001), ныне руководит Фондом первого президента России Б.Н. Ельцина. Ее муж, Валентин Юмашев, был руководителем администрации президента РФ (1997-1998), ныне является советником президента РФ на общественных началах. У младшей дочери Наины Ельциной трое детей – два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, борис ельцин, ельцин центр, наина ельцина, россия
00:33 14.03.2022
 

Биография Наины Ельциной

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСупруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина на юношеском теннисном турнире ITF "Кубок Ельцина" в Казани
Супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина на юношеском теннисном турнире ITF Кубок Ельцина в Казани - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Супруга первого президента России Наина (Анастасия) Иосифовна Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье служащего. Она была старшей из шестерых детей.
Дома ее называли Ная или Наина. В 25 лет сменила имя – не могла привыкнуть к официальному обращению на службе "Анастасия Иосифовна".
В 1955 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. С.М. Кирова (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина) по специальности "инженер-строитель".
В 1955-1956 годах трудилась мастером в производственном отделе Оренбургского треста водоканализации.
В 1956 году вышла замуж за однокурсника Бориса Ельцина.
В 1956-1985 годах Наина Ельцина работала главным инженером проекта, руководителем группы института "Водоканалпроект". Занималась проектированием очистительных сооружений и фильтровальных станций в городах Свердловской области.
В 1985 году Наина Ельцина вместе с мужем, которого пригласили работать в центральный аппарат партии, переехала в Москву.
С 1991 года по 1999 год, после избрания Бориса Ельцина первым президентом России, Наина Ельцина являлась первой леди страны. Сопровождая мужа, она посещала школы, больницы, дома престарелых, осуществляла благотворительную помощь.
В 2008 году Наина Ельцина вошла в попечительский совет Президентского центра Б.Н. Ельцина, созданного в соответствии с принятым в 2008 году федеральным законом "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий", и активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента России, скончавшегося в 2007 году.
В 2017 году она презентовала на фестивале "Красная площадь" в Москве книгу мемуаров "Личная жизнь". В 2018 году продюсерский центр "Вимбо" выпустил мемуары в аудиоверсии.
Наина Ельцина была удостоена международной премии "Оливер" (1999) в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемой Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк", и национальной премией "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство" (2005).
В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за высокую высоконравственную позицию, милосердие, за значительный вклад в благотворительную, гуманитарную деятельность.
Наина Ельцина по итогам 2011 года вошла в пятерку рейтинга самых влиятельных женщин России среди общественных деятелей, подготовленного РИА Новости совместно с радиостанцией "Эхо Москвы", "Интерфаксом" и журналом "Огонек".
У Наины и Бориса Ельциных две дочери – Елена (1957 года рождения) и Татьяна (1960 года рождения).
Старшая дочь, Елена Окулова, замужем за Валерием Окуловым, который был генеральным директором "Аэрофлота" (1997-2009), заместителем министра транспорта РФ (2009-2017), ныне является советником генерального директора по гражданской авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". У нее трое детей – две дочери и сын.
Младшая дочь, Татьяна Юмашева, была советником президента РФ (1996-1999), в 1999-2001 советником руководителя администрации президента России (1999-2001), ныне руководит Фондом первого президента России Б.Н. Ельцина. Ее муж, Валентин Юмашев, был руководителем администрации президента РФ (1997-1998), ныне является советником президента РФ на общественных началах. У младшей дочери Наины Ельциной трое детей – два сына и дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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