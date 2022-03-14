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Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022
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Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин
Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022
Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин
Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:57
2022-03-14T16:28
экономика
белоруссия
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Страны Запада оказываю сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. Его цель - подорвать наши экономические потенциалы, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки, ну и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии", - сказал Мишустин.Мишустин отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", - подчеркнул Мишустин.
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экономика, белоруссия, россия, михаил мишустин
15:57 14.03.2022 (обновлено: 16:28 14.03.2022)
 
Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин

Премьер Мишустин заявил, что Запад пытается подорвать потенциал России и Белоруссии

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник.
"Страны Запада оказываю сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. Его цель - подорвать наши экономические потенциалы, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки, ну и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
Мишустин отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", - подчеркнул Мишустин.
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ЭкономикаБелоруссияРоссияМихаил Мишустин
 
 
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