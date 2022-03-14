15:57 14.03.2022 (обновлено: 16:28 14.03.2022)
Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что Запад пытается подорвать потенциал России и Белоруссии
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник.
"Страны Запада оказываю сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. Его цель - подорвать наши экономические потенциалы, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки, ну и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
Мишустин отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", - подчеркнул Мишустин.