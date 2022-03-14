https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778096409.html

Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин

Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.03.2022

Запад пытается подорвать экономический потенциал России, заявил Мишустин

Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:57

2022-03-14T15:57

2022-03-14T16:28

экономика

белоруссия

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Западные страны с помощью санкций пытаются подорвать экономический потенциал России и Белоруссии, ухудшить качество жизни граждан, но правительства двух стран принимают меры, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Москве в понедельник."Страны Запада оказываю сегодня масштабное санкционное давление на РФ, на Белоруссию. Его цель - подорвать наши экономические потенциалы, затруднить работу финансовых систем, разорвать производственные цепочки, ну и в конечном счете ухудшить качество жизни наших граждан. В этой ситуации мы принимаем скоординированные меры, чтобы защитить нашу экономическую безопасность и технологический суверенитет России и Белоруссии", - сказал Мишустин.Мишустин отметил, что необходимо усилить интеграцию в Союзном государстве. "Важно совместными усилиями обеспечить дальнейший рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 34% по сравнению с 2020 годом и достиг 38,5 миллиарда долларов", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, белоруссия, россия, михаил мишустин