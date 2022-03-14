https://ria.ru/20220314/ekonomika-1778072046.html

Последствия экономической войны будут минимизированы, считает Песков

Последствия экономической войны будут минимизированы, считает Песков - РИА Новости, 14.03.2022

Последствия экономической войны будут минимизированы, считает Песков

Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:30

2022-03-14T14:30

2022-03-14T14:58

экономика

джо байден

сша

санкции в отношении россии

москва

россия

дмитрий биричевский

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последствия экономической войны против России будут минимизированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит "взрыв" сразу после открытия."Действительно, рынок не может не реагировать к подобным турбулентностям, к подобным событиям и подобным беспрецедентным недружественным акциям в отношении нашей страны, поэтому принимаются меры для минимизации последствий. Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", - сказал Песков журналистам.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что примеров экономической войны, которая началась в отношении РФ, еще не было, ситуация беспрецедентная.

https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1778074543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, джо байден, сша, санкции в отношении россии, москва, россия, дмитрий биричевский, дмитрий песков, евросоюз