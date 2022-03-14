https://ria.ru/20220314/dvorets-1778046319.html

В Крыму создали общественный совет по контролю реставрации Ханского дворца

В Крыму создали общественный совет по контролю реставрации Ханского дворца - РИА Новости, 14.03.2022

В Крыму создали общественный совет по контролю реставрации Ханского дворца

Общественно-экспертный совет, сформированный по инициативе муфтия Крыма Эмирали Аблаева, будет контролировать и консультировать реставрационные работы в... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:59

2022-03-14T12:59

2022-03-14T12:59

религия

бахчисарай (крым)

эмирали аблаев

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Общественно-экспертный совет, сформированный по инициативе муфтия Крыма Эмирали Аблаева, будет контролировать и консультировать реставрационные работы в ансамбле "Ханский дворец XVI-XIX вв." в Бахчисарае, сообщила РИА Новости пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Крым (ДУМ РК)."Первое учредительное заседание общественного совета, инициированного муфтием Крыма Эмирали Аблаевым, состоялось с участием главы республики Сергея Аксенова и глав ряда министерств. Аксенов подчеркнул, что Ханский дворец – это уникальный и единственный в своем роде памятник с точки зрения традиций и культуры крымскотатарского народа и после реставрационных работ дворец восстановят в историческом виде", - сообщает пресс-служба ДУМ РК.В состав общественно-экспертного совета, рассказали РИА Новости в Духовном управлении мусульман Крыма, вошли ведущие архитекторы, краеведы, историки и реставраторы полуострова."Работа данного совета поможет как строителям-реставраторам, так и разъяснительной работе среди общественности, что позволит избежать различные спекуляций вокруг темы реставрации Ханского дворца", - приводит слова муфтия Аблаева его пресс-служба.В феврале в одном из зданий Ханского дворца в Бахчисарае появилась трещина, она образовалась на стене одного из корпусов дворца при строительных работах на набережной речки Чурук-Су. Причина – сход грунта и отсутствие под стеной фундамента. В крымском муфтияте сообщали, что для устранения трещин привлекут высококвалифицированных специалистов Бахчисарайского музея-заповедника и минкультуры Крыма.Реставрационные работы комплекса Ханского дворца являются объектом госпрограммы развития Крыма. Работы на четырех объектах дворца уже завершены, на пяти реставрация продолжается. Всего в комплекс входит 16 объектов. Общий объем финансирования реставрации - 1,9 миллиарда рублей. На объектах задействовано несколько компаний, занимающихся реставрационными работами. Плановый срок завершения работ по всему комплексу сооружений Ханского дворца - декабрь 2023 года.Ханский дворец в Бахчисарае - бывшая резиденция крымских ханов, памятник истории и культуры общемирового значения XVI века. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. В дворце уже несколько лет ведут противоаварийные и реставрационные работы.

https://ria.ru/20220219/svyatyni-1773639337.html

https://ria.ru/20220210/krym-1772156821.html

бахчисарай (крым)

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бахчисарай (крым), эмирали аблаев