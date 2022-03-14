https://ria.ru/20220314/donetsk-1778133232.html
Жертв от удара "Точкой-У" по Донецку могло быть больше, считает Басурин
Жертв от удара "Точкой-У" по Донецку могло быть больше, считает Басурин - РИА Новости, 14.03.2022
Жертв от удара "Точкой-У" по Донецку могло быть больше, считает Басурин
Если бы ПВО ДНР не сбили "Точку-У" над Донецком, жертв в городе могло бы быть раз в 100 больше, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T18:38
2022-03-14T18:38
2022-03-14T18:46
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Если бы ПВО ДНР не сбили "Точку-У" над Донецком, жертв в городе могло бы быть раз в 100 больше, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Как сообщал и.о. министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко, в результате обстрела Донецка ракетой "Точка-У" украинской стороной погибли 20 человек."Было бы страшнее намного, если бы наши силы ПВО не смогли бы ее сбить. Если так прикинуть, то эти бы кассеты бы все раскрылись и накрыли эту площадь - центр города, то жертв было бы, наверное, умножать надо на 100. Это минимум", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
18:38 14.03.2022 (обновлено: 18:46 14.03.2022)
Жертв от удара "Точкой-У" по Донецку могло быть больше, считает Басурин
Представитель ДНР Басурин: если бы "Точку-У" не сбили, жертв могло быть гораздо больше