https://ria.ru/20220314/donetsk-1778104661.html

Украинский депутат назвал обстрел Донецка военным преступлением Зеленского

Украинский депутат назвал обстрел Донецка военным преступлением Зеленского - РИА Новости, 14.03.2022

Украинский депутат назвал обстрел Донецка военным преступлением Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что произошедший в понедельник удар украинской ракеты "Точка-У" по Донецку является военным преступлением... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:23

2022-03-14T16:23

2022-03-14T16:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778088382_0:164:3206:1967_1920x0_80_0_0_e90bf78480c075a116750ba27231c71a.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что произошедший в понедельник удар украинской ракеты "Точка-У" по Донецку является военным преступлением Владимира Зеленского и его окружения.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Глава ДНР Денис Пушилин назвал удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева."Очередное военное преступление Зеленского и его окружения. Уверен, что действия со стороны РФ будут теперь намного жестче", - говорится в заявлении депутата.Вместе с тем Кива отметил, что Зеленский в своем видеообращении ни слова не сказал о гибели людей в Донецке в результате обстрела.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что обстрел Донецка кассетными бомбами говорит о том, что задачей ВСУ являлось убийство максимального числа мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин на месте падения ракеты "Точка-У" в Донецке Пушилин прибыл на место падения ракеты "Точка-У" в Донецке. Двадцать человек погибли, 9 ранены из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" - штаб ДНР. Пушилин: среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У" есть дети 2022-03-14T16:23 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство здравоохранения днр