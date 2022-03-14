https://ria.ru/20220314/donetsk-1778069969.html

Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка

Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.03.2022

Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка

Мэр донецкой Горловки Иван Приходько выразил соболезнования близким погибших про обстреле Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:25

2022-03-14T14:25

2022-03-14T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько выразил соболезнования близким погибших про обстреле Донецка украинскими войсками.В понедельник украинские войска обстреляли центр Донецка, применив ракетный комплекс "Точка-У". По уточненным данным штаба обороны Донецкой народной республики, на месте падения обломков ракеты "Точка-У" 17 погибших и 28 раненых."Горловчане скорбят с родными и близкими погибших в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) жителей Донецка. Словами не передать ту боль и горечь, которые испытывают родные и близкие погибших граждан. Мы, горловчане, искренне соболезнуем семьям погибших. Вечная и светлая память невинно убиенным. Военные преступники, убивающие мирных граждан независимых республик Донбасса, будут найдены и понесут наказание", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778067209.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина