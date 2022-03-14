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Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778069969.html
Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка
Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка
Мэр донецкой Горловки Иван Приходько выразил соболезнования близким погибших про обстреле Донецка украинскими войсками. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:25
2022-03-14T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько выразил соболезнования близким погибших про обстреле Донецка украинскими войсками.В понедельник украинские войска обстреляли центр Донецка, применив ракетный комплекс "Точка-У". По уточненным данным штаба обороны Донецкой народной республики,&nbsp; на месте падения обломков ракеты "Точка-У"&nbsp; 17 погибших и 28 раненых."Горловчане скорбят с родными и близкими погибших в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) жителей Донецка. Словами не передать ту боль и горечь, которые испытывают родные и близкие погибших граждан. Мы, горловчане, искренне соболезнуем семьям погибших. Вечная и светлая память невинно убиенным. Военные преступники, убивающие мирных граждан независимых республик Донбасса, будут найдены и понесут наказание", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778067209.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина
14:25 14.03.2022
 
Мэр Горловки выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка

Мэр Горловки Приходько выразил соболезнования близким погибших при обстреле Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре Донецка
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Мэр донецкой Горловки Иван Приходько выразил соболезнования близким погибших про обстреле Донецка украинскими войсками.
В понедельник украинские войска обстреляли центр Донецка, применив ракетный комплекс "Точка-У". По уточненным данным штаба обороны Донецкой народной республики,  на месте падения обломков ракеты "Точка-У"  17 погибших и 28 раненых.
"Горловчане скорбят с родными и близкими погибших в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) жителей Донецка. Словами не передать ту боль и горечь, которые испытывают родные и близкие погибших граждан. Мы, горловчане, искренне соболезнуем семьям погибших. Вечная и светлая память невинно убиенным. Военные преступники, убивающие мирных граждан независимых республик Донбасса, будут найдены и понесут наказание", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР уточнили число погибших в результате удара "Точки-У" по Донецку
 
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