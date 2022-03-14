https://ria.ru/20220314/donetsk-1778059621.html

Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку

Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022

Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку

Очевидцы удара по Донецку украинской тактической ракетой "Точка-У" слышали очень сильный шум - многие падали, пытаясь спастись, рассказала РИА Новости свидетель РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:55

2022-03-14T13:55

2022-03-14T13:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Очевидцы удара по Донецку украинской тактической ракетой "Точка-У" слышали очень сильный шум - многие падали, пытаясь спастись, рассказала РИА Новости свидетель произошедшего, продавец городского магазина Валентина.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."Мы внутри были, я за прилавком была. Были покупатели. И услышали очень сильный шум, и мы сразу упали. А ребята с машины выгружали товар. А потом второй и третий раз вот это услышали. Минут шесть-семь я не вставала", - сказала собеседница агентства."Шум был очень сильный, как, знаете... как будто небо падает", - добавила она.Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал случившееся "чудовищным преступлением киевского режима", которое "безусловно попадает под военные преступления".По его словам, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре "в данном замысле не усматривался".По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города. Осколки разлетелись на полкилометра от места взрыва, сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

https://ria.ru/20220314/raketa-1778047643.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина