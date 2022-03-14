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Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778059621.html
Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку
Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 14.03.2022
Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку
Очевидцы удара по Донецку украинской тактической ракетой "Точка-У" слышали очень сильный шум - многие падали, пытаясь спастись, рассказала РИА Новости свидетель РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:55
2022-03-14T13:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Очевидцы удара по Донецку украинской тактической ракетой "Точка-У" слышали очень сильный шум - многие падали, пытаясь спастись, рассказала РИА Новости свидетель произошедшего, продавец городского магазина Валентина.По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок."Мы внутри были, я за прилавком была. Были покупатели. И услышали очень сильный шум, и мы сразу упали. А ребята с машины выгружали товар. А потом второй и третий раз вот это услышали. Минут шесть-семь я не вставала", - сказала собеседница агентства."Шум был очень сильный, как, знаете... как будто небо падает", - добавила она.Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал случившееся "чудовищным преступлением киевского режима", которое "безусловно попадает под военные преступления".По его словам, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре "в данном замысле не усматривался".По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города. Осколки разлетелись на полкилометра от места взрыва, сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
https://ria.ru/20220314/raketa-1778047643.html
https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
13:55 14.03.2022
 
Очевидица рассказала об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку

Очевидица об ударе "Точкой-У" со стороны ВСУ по Донецку: шум был такой, словно небо падает

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
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ДОНЕЦК, 14 мар – РИА Новости. Очевидцы удара по Донецку украинской тактической ракетой "Точка-У" слышали очень сильный шум - многие падали, пытаясь спастись, рассказала РИА Новости свидетель произошедшего, продавец городского магазина Валентина.
По данным властей ДНР, в результате удара украинской ракеты с кассетной боевой частью погибли 20, госпитализированы 26 человек, в том числе один ребенок.
"Мы внутри были, я за прилавком была. Были покупатели. И услышали очень сильный шум, и мы сразу упали. А ребята с машины выгружали товар. А потом второй и третий раз вот это услышали. Минут шесть-семь я не вставала", - сказала собеседница агентства.
"Шум был очень сильный, как, знаете... как будто небо падает", - добавила она.
Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин назвал ракетный удар по Донецку военным преступлением Киева
Глава ДНР Денис Пушилин ранее назвал случившееся "чудовищным преступлением киевского режима", которое "безусловно попадает под военные преступления".
По его словам, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре "в данном замысле не усматривался".
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города. Осколки разлетелись на полкилометра от места взрыва, сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Участники антироссийской акции протеста в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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