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После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778041001.html
После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы
После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы - РИА Новости, 14.03.2022
После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы
Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы, говорится в сообщении. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:38
2022-03-14T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы, говорится в сообщении.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У", есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и 9 раненых."По состоянию на 12:22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства"Из числа 18 пациентов детей нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
12:38 14.03.2022 (обновлено: 15:34 14.03.2022)
 
После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы

Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка. 14 марта 2022
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка. 14 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка. 14 марта 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы, говорится в сообщении.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У", есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и 9 раненых.
"По состоянию на 12:22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
"Из числа 18 пациентов детей нет", - говорится в сообщении.
Место падения обломков ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 12:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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