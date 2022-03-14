https://ria.ru/20220314/donetsk-1778041001.html

После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы

После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы - РИА Новости, 14.03.2022

После обстрела Донецка 18 пострадавших доставили в больницы

Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы, говорится в сообщении. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:38

2022-03-14T12:38

2022-03-14T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы, говорится в сообщении.Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета "Точка-У", есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и 9 раненых."По состоянию на 12:22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства"Из числа 18 пациентов детей нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778032197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)