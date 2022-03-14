https://ria.ru/20220314/donetsk-1778039562.html

Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом

Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом - РИА Новости, 14.03.2022

Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом

Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой "Точка-У", в результате... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:32

2022-03-14T12:32

2022-03-14T13:15

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой "Точка-У", в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате атаки погибли 20 человек."Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении.По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районах улицы Университетская и бульвара Шевченко.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778038828.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика