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Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом
Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом - РИА Новости, 14.03.2022
Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом
Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой "Точка-У", в результате... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:32
2022-03-14T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой "Точка-У", в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате атаки погибли 20 человек."Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении.По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районах улицы Университетская и бульвара Шевченко.
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778038828.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
12:32 14.03.2022 (обновлено: 13:15 14.03.2022)
 
Народная милиция ДНР назвала обстрел Донецка "Точкой-У" терактом

Народная милиция ДНР заявила, что расценивает обстрел Донецка "Точкой-У" как теракт

© Фото : Официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиМесто падения ракеты "Точка-У" в Донецке
Место падения ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Официальный сайт Донецкой Народной Республики
Место падения ракеты "Точка-У" в Донецке
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой "Точка-У", в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате атаки погибли 20 человек.
"Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении.
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