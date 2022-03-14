https://ria.ru/20220314/donetsk-1778021782.html
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:43
2022-03-14T11:43
2022-03-14T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, ВСУ в 11.30 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donbass-1778019966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:43 14.03.2022 (обновлено: 11:56 14.03.2022)
ВСУ обстреляли центр Донецка
ДНР: ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания