https://ria.ru/20220314/donetsk-1778021782.html

ВСУ обстреляли центр Донецка

ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:43

2022-03-14T11:43

2022-03-14T11:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, ВСУ в 11.30 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donbass-1778019966.html

https://ria.ru/20220314/video-1777988262.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины