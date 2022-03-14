Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/donetsk-1778021782.html
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:43
2022-03-14T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Кроме того, ВСУ в 11.30 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/donbass-1778019966.html
https://ria.ru/20220314/video-1777988262.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
11:43 14.03.2022 (обновлено: 11:56 14.03.2022)
 
ВСУ обстреляли центр Донецка

ДНР: ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания, заявили в понедельник в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли центр Донецка, пострадали административные здания", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Кроме того, ВСУ в 11.30 выпустили 5 снарядов калибром 122 миллиметра по Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Авдеевка – г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Авдеевский коксохимический завод - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 11:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Басурин назвал поджог Авдеевского коксохима военным преступлением
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ авиацией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала